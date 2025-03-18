疑似金秀賢視角影片曝光 用手拍住金賽綸背部

金秀賢被已故女星金賽綸家屬和網媒「橫豎研究所」毀滅式爆料，導致金秀賢形象受到重創，對於金賽綸家屬昨天（17日）委託律師出面，再次指控金秀賢的經理人公司Goldmedalist講大話，Goldmedalist今日（18日）亦發聲明，並對金賽綸家屬和「橫豎研究所」的持續指控作出警告，內容提到：「希望停止利用無關事件的照片及網絡貼文，試圖去損害金秀賢名譽的行為。」Goldmedalist又指：「本公司從未以任何理由向金賽綸提出損害賠償請求。」

金賽綸家屬要求金秀賢致歉 金賽綸家屬就對方出的聲明表示失望，指金秀賢的公司至今仍未致歉，決定公開將金賽綸和金秀賢過去拍的照片進行科學鑑證，以證明金賽綸與金秀賢交往時是未成年。此外，「橫豎研究所」於晚上公開聲稱是金賽綸與金秀賢當年在家中約會的短片，以反駁金秀賢否認去過金賽綸家的說法。

金秀賢掃金賽綸背脊 從影片中見到，金賽綸當時坐在家中看電視，打扮非常隨意，上身只穿上輕便的長Tee，而影片的拍攝角度估計是由金秀賢揸機拍攝。影片中見到有一隻手輕拍金賽綸背部，並傳來一把與金秀賢相當相似的聲音說︰「妳太用力了。」而金賽綸就一直摸住腹部學節目教的停止打嗝方式，續問拍攝者說︰「這個很厲害，你試過嗎？沒試過吧？怎麼做啊？你現在是在拍我嗎？」