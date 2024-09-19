痛愛完成式／不羈騎士／望月／撞鬼遇到愛／人間蒸發株式會社｜今期睇咩戲

痛愛完成式／變形金剛初始篇／不羈騎士／望月／撞鬼遇到愛／JUNG KOOK: I AM STILL／人間蒸發株式會社｜今期睇咩戲

變形金剛初始篇 《變形金剛初始篇》揭開了柯柏文與麥加登不為人知的起源故事。這對誓不兩立的死敵，原來曾經是情同手足的戰友，並合力逆轉了斯比頓星的命運。 賣點︰ 細個睇電視版《變形金剛》嘅一定要睇，動畫風格未必合心水，但故事流暢娛樂性夠，甚至好睇過好幾套真人版《變形金剛》……

痛愛完成式 莉莉 （碧琪麗芙莉 飾演）勇敢地克服了童年的創傷，決定隻身搬到波士頓，實現夢想開間花店展開新生活。 一次偶然機會下，她邂逅了高富帥神經外科醫生萊奧（積斯汀巴爾多尼 飾演），兩人極速陷入熱戀。好景不常，萊奧的性格缺陷逐漸浮現，更勾起莉莉在原生家庭的痛苦回憶。此時，莉莉的青梅竹馬兼初戀情人阿特拉斯（班頓史倫拿 飾演）卻突然出現，到底會如何影響莉莉和萊奧之間本已岌岌可危的關係？最揪心的三人行愛情拉鋸戰，莉莉又會如何作出抉擇？ 賣點︰ 宣傳期間嘅花生搶fo過套戲，千祈唔好當愛情片咁睇，查實係如何面對原生家庭創傷嘅女人當自強。

不羈騎士 嘉菲（祖迪高瑪 飾）偶然闖入酒吧，邂逅帥氣而沉默寡言的班尼（奧斯汀畢拿 飾）。她毫不猶豫跳上電單車後座，隨著這群不羈放縱、熱愛自由的男人風馳電掣，她的命運亦因此跟莊尼（湯哈迪 飾）領導的「狂徒會」緊密相連。 60年代美國社會劇變，在動盪不安與道德崩解的氛圍影響下，車會中人恣意生活，終日流連於酒吧和公路之間，但義氣相挺。然而，組織鬆散的車會無可避免地吸引貪婪的外來者，迫使成員捲入毒品、槍械、賭博、暴力和血腥的幫派對抗。這群原本只是熱愛電單車的叛逆邊緣人，一步步墮落為惡名昭彰的亡命之徒，而班尼亦陷入選擇忠於車會與嘉菲之間的兩難局面⋯⋯ 賣點︰ Tom Hardy！睇完會祈求天氣快啲涼，可以拎件biker褸出嚟著

望月 父親在美珍小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親、大哥和她。一家三口表面和睦相處，但每個人心中都各有秘密。美珍在便利店卑微地工作，每日受經理的氣，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；大哥生意不順，與妻子分居，卻在家人面前假裝恩愛；母親為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。人有悲歡離合，他們終會意識到，相聚一刻就是最大幸福。 賣點︰ 陳湛文同楊偉倫當然搶鏡，唔少人帶住期望入場睇嘅芯駖亦交出水準，可以搵定戰衣角逐下屆金像獎最佳新演員

撞鬼遇到愛 意外從富豪祖父中繼承了一棟古老大宅的祖在山窮水盡之際靈機一觸，決定與這些「住客」合作，將計就計將大宅改造成全城最刺激的鬼屋。這個瘋狂的計劃不僅帶來意想不到的財富，更讓祖與阿儂之間萌生了一段超自然人鬼戀。 但人鬼殊途，他們的愛情亦面臨重重考驗。親友的反對、現實的阻礙，都成為挑戰著這對戀人。祖和阿儂能否跨越生死的界限，成就一段真摯動人的愛情？ 賣點︰ 泰式鬼片少恐怖三分甜（唔係嗰種甜）有啲笑加多幾粒洋蔥，撈埋一齊幾好食

JUNG KOOK: I AM STILL 貼身記錄韓國天團 BTS 防彈少年團成員 田柾國 八個月的音樂旅程 - 籌備首張個人專輯「Golden」的製作過程、從未曝光獨家訪談及幕後花絮，並收錄首爾演唱會及紐約時代廣場突擊演出之精彩片段。 與世界各地的 ARMY 一起於大銀幕跟隨田柾國的步伐，回顧他堅定不移的努力與成長之路，重溫其中真摯感性的時刻。 賣點︰ 係ARMY就一早衝晒入場，未係嘅睇完都會入坑