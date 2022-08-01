痞子殿下 | 周嘉洛考牌之作 有望一洗上半年收視頹風

TVB上個星期表示，未來只會「重點聚焦於公布本台電視節目收視資料，以切合現時的收視數據公布環境」，並附上上周稍為突出嘅《香港金曲頒獎禮》收視資料。

而我估計，今個星期播嘅劇集《痞子殿下》，有機會得到TVB公佈收視機會，即係條數唔慌差。首先，有周嘉洛。TVB 30歲以下新生代嚟講，佢嘅觀眾緣最好，拎到台慶頒獎禮最佳男配角，代表佢同電視城高層人員嘅人緣都相當唔錯。再者，故事易跟易明︰王子落難失憶，喺三不管之地得到鏢局大當家收留，解決鏢局甚至國家危機。呢類「小子變英雄」嘅橋段，隨手都有2個經典案例 － 《鹿鼎記》、《蓋世豪俠》，兩套都收得。

只要冇劇情暴走或者燒腦情節，《痞子殿下》有20點唔需要驚訝。點解唔等埋呢套先至轉收視公布方式呢？

▼即睇頭5集劇情

第一集 (08/01)

百勝國四皇子紀威，前赴歌蓮神國迎娶公主納克溫柔時遇襲，最終雙雙墮湖失憶；范壯龍為奕風鏢局繼承人，與霍小妹奉命押鏢，偶然救了二人。壯龍混亂中失鏢，認定是紀威所為。紀威與溫柔初到首振鎮，發覺此鎮屬三不管，由鏢局大當家裘勇為鎮首。紀威識破裘勇監守自盜，只為試驗壯龍能力。小妹是二當家霍青山之女，悉心為紀威與溫柔醫病。裘勇的義子裘千刀失蹤一年後回家，離家原因似有秘密。紀威想起零碎片段，驚見溫柔要對他不利。

第二集 (08/02)

紀威虛驚後說出記憶片段，他與溫柔是未婚夫妻，背後底蘊仍不清楚，二人為醫病留在首振鎮。千刀愛上小妹，想起一年前之事。小妹佯稱裘勇患上絕症，千刀遂留下。鏢局發現有人偷運五石散，紀威鼻子靈敏，幫助找出包裹。壯龍對溫柔別有情意，因其容貌酷似初戀情人。小妹聯合壯龍假裝淫辱溫柔，欲令紀威陷於恐慌，刺激其大腦回復記憶。裘勇和青山提前回鏢局撞破小妹等人佈局，壯龍意外誤傷紀威，令他陷入昏迷，紀威記起自己的身分。

第三集 (08/03)

裘勇揭穿小妹等人意圖靠嚇幫助紀威回復記憶，一怒之下體罰眾人。小妹道出千刀放火燒馬廄的真相，裘勇於是逼千刀簽下賣身契，以挽留他。壯龍、千刀為昏迷的紀威洗澡，幾乎將他溺斃，紀威垂危掙扎下記起溫柔是公主，又認出青山與小妹，卻見眾人對百勝國四皇子遇害消息均嗤之以鼻，唯有繼續裝作失憶。紀威對溫柔處處迴避，擔心她回復記憶會大開殺戒。紀威和侍從初一重逢，初一竟露出殺機……有人將壯龍的骨灰送到鏢局，眾人震驚。

第四集 (08/04)

裘勇等人發現骨灰盅內並非壯龍的骨灰，而骨灰盅出自伍作，遂找龜公劉與伍作大興問罪，卻得悉真正綁架壯龍另有其人。榮鬼和朱標派人送勒索信到鏢局，要裘勇單刀赴會。紀威透過蛛絲馬跡猜到壯龍被困賭坊，眾人為拯救壯龍，合力上演一齣大鬧大薩三坊的戲碼，並趁亂衝入地牢，卻發現人去樓空。裘勇等到樹林應約，原來榮鬼請了江湖赫赫有名的殺手，怎料該殺手與裘勇是故交，更放棄下手。此時，榮家第二代掌舵人榮嘯挾着壯龍到來……

第五集 (08/05)

紀威發現初一失蹤，四出找尋，原來初一看了小報，知悉家鄉被水淹，決定回家奔喪。紀威與溫柔暫居鏢局，獲分派工作，紀威成為鏢師，與眾人打成一片。溫柔獲派到廚房工作，本想做大家姐指揮廚娘，怎料反被七名廚娘欺負，遂向紀威投訴，卻不獲理會。溫柔怒火中燒，決定向廚娘報仇。紀威首次接到送鏢任務，和壯龍、千刀結伴同行，偶遇受傷八哥犬。紀威忽聞地鳴，懷疑是地震先兆，三人狂奔回鏢局，驚見眾鏢師像行屍走肉來回踱步……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載