痞子殿下｜JW演古裝背後有洋蔥 直播遇haters正面還擊

周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒及朱敏瀚等主演的《痞子殿下》上周播出，收視最高21.8點，比《白色強人II》的20.4點還要高，今次無綫起用周嘉洛做男主角，首次擔正便獲得好成績，嘉洛總算鬆一口氣。
由於《痞子殿下》劇情輕鬆，又有不少無厘頭對白，節奏輕快，加上幾位主角不再是常見的那幾位，因此對觀眾來說充滿新鮮感。劇集另一焦點落在JW身上，由於JW本身是歌手，加盟無綫後，開始涉獵劇集演出，今次有別以往演出，而是第二女主角，沒想到JW表現不俗，獲不少網民大讚。
JW拍古裝勾起兒時回憶
JW今次在劇中的角色名叫霍小妹，是鏢局鏢師兼醫師，與朱敏瀚的「裘千刀」有感情線發展。JW分享拍攝今次角色時，提到自己今次拍古裝心情十分興奮並想起兒時與家人看電視的時光︰「好記得睇古裝時就係同爺爺嫲嫲，爸爸媽媽，屋企人一齊食飯時睇，當我知道可以拍呢套古裝嘅時， (JW已眼泛淚光) 希望爺爺嫲嫲仲喺度睇到我拍古裝，我諗佢哋會好開心，所以我覺得呢套劇對我嚟講，係一套好有意義嘅劇，我覺得代表咗我好多童年回憶。」
還擊haters不手軟
早前周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒及朱敏瀚宣傳劇集時，表示會相約食飯，日前他們便外出撐枱腳，更用陳瀅的IG做直播，期間會加入網友一齊傾偈。不過，就有網民在直播中不停狙擊JW，但JW沒有視而不見，更直接還擊表明「我一早block咗你啦！」兼要求對方加入當面對質，但對方拒絕，之後JW再追問對方為何拒絕，表明自己很想見見對方的真面目，就連朱敏瀚亦都加入「護花」系列。