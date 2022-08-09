痞子殿下｜JW演古裝背後有洋蔥 直播遇haters正面還擊

周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒及朱敏瀚等主演的《痞子殿下》上周播出，收視最高21.8點，比《白色強人II》的20.4點還要高，今次無綫起用周嘉洛做男主角，首次擔正便獲得好成績，嘉洛總算鬆一口氣。

由於《痞子殿下》劇情輕鬆，又有不少無厘頭對白，節奏輕快，加上幾位主角不再是常見的那幾位，因此對觀眾來說充滿新鮮感。劇集另一焦點落在JW身上，由於JW本身是歌手，加盟無綫後，開始涉獵劇集演出，今次有別以往演出，而是第二女主角，沒想到JW表現不俗，獲不少網民大讚。