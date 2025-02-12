痞子無間道｜何泳芍再演「哨牙珍」 新造型被指似真人版Labubu

TVB新劇《痞子無間道》由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒、車婉婉、曹永廉、麥美恩、何泳芍等合演，昨晚（11日）播出的第2集，劇集講述「罪惡城」壹將宮城突然召開論壇，四大門派話事人悉數出席，費仁（周嘉洛飾）被徐意門大家姐符玲（陳瀅飾）認出是捕快，結果與恭梓（朱敏瀚飾）一起被囚禁於徐意門後台。高強（JW飾）潛入欲救走二人，混亂間三人上了大台台板表演，費仁與恭梓更誤打誤撞下將傳說中「不能拔出的寶劍」拔出，因而成為符玲候選未來老公。

昨晚一集有五個角色出場，分別是陳瀅近身丫鬟金珍（何泳芍Honey飾），及韋家雄「花面四大老婆」，計有「獨眼大夫人」史貞（葉凱茵飾）、「跛腳二夫人」廖蚊（李芷晴飾）、「斷臂三夫人」林渚（黃婧靈飾），及「大肚」四夫人白箋（寶珮如飾），五角色造型與性格同樣夠搶夠可愛。當中Honey出場場口，劇情講述Honey目擊符玲因忘記將寶劍孭了上身、而慌失失地摷勻成間房尋劍；對著懵盛盛的主子，「哨牙金珍」（簡稱哨牙珍）先是一副搖頭嘆息樣，之後再像小狗般頭岳岳示意寶劍就在陳瀅身上，並語帶鄉音喜感十足。

戴假牙致朱唇變形 上一季已憑「哨牙珍」一角贏盡好評的Honey，這次冧莊再演「哨牙珍」，不但造型由醜變可愛，對白及發揮也比第一季增加不少。Honey接受訪問時說：「第一季『哨牙珍』好突出，但其實冇乜戲份，只係一個好普通嘅村民，感恩因為監製鍾意呢個角色，所以我係唯一一個嘅造型，係由第一季留到第二季都一樣。另外就係其實上季個角色係樣衰啲，大家易啲覺得好笑，但因為再玩樣衰驚大家悶，所以今次就希望轉玩偏可愛路線，初初有少少唔習慣，因為扮可愛搞笑個難度係高啲架。」她笑言新造型獲同劇黃子恆笑指似Labubu，而她認真對比過後也確實覺得相似度高。Honey續指這次角色除了多了不少對白，後期更會迎來極大變化，還要處理不少感情場口：「多咗啲深層次發揮，唔係淨係搞笑。」並感激對手周嘉洛及陳瀅拍攝期間給予不少機會及意見。

由於今次要戴住假哨牙講對白，Honey透露事前專誠早了個多月戴著假牙練習說話，而且即使拍攝空檔也戴著假牙幫助入戲，豈料卻因而出事，Honey說：「練習主要係預防拍攝時黐脷根，我記得拍咗一個月左右，啲人開始唔為意我到底有冇戴假牙，因為我個嘴好似適應咗副假牙咁，包到實晒搞到我愈嚟愈唔哨牙。跟住有一日阿瀅好認真咁同我講，你一CUT機會就要除假牙，唔好再戴喇，佢話我個嘴已經完全融合咗棚牙，之後我戴少咗棚牙又真係突出番。」