痞子無間道｜周嘉洛裸戲出位 動作場口親證99%親身上陣

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒合演新劇《痞子無間道》昨晚首播，劇情講述費仁（周嘉洛飾）擅自拿了母親辛媛潔（車婉婉飾）的錢非法賭波兼中了一萬両，可惜一陣怪風將「黑彩票」愈吹愈遠，最終更掉落懸崖，費仁為了籌回潔姨的錢，與義妹高強（王灝兒JW飾）瞞著潔姨應徵魯仁縣衙門捕快，但因行動時錯手令縣官（孖8飾）跌落山、令被守行為的費仁遭新捕長黃佘（曹永廉飾）派往龍蛇混雜的壹將宮城做卧底，尋找失聯細作。費仁甫踏進壹將宮城，已慘遭「哪吒」賣花妹扒荷包兼遭城民洗劫，慘變剝光豬。

由陳耀全Andy監製、張世昌編審的《痞子無間道》，主角周嘉洛有不少瞓身演出，昨晚除了剝光豬場口「技驚四座」，追彩票的動作場口同樣精彩絕倫！為取回巨額彩票，嘉洛先從露台一躍而下、並以一個360度完美空翻著陸，之後嘉洛仔追著「彩票」喪跑，期間除了無限空翻，還躍身穿過突然迎面而來的大轎，動作俐落、一氣呵成。之後嘉洛仔想爬樓梯登上屋頂簷篷之際，腳下的樓梯突然被撞跌以致險象橫生，嘉洛仔在樓梯頂不斷360度打轉後，最終更要在下跌ing的樓梯（Descending梯）上紮穩馬步，少啲腰力同肌力都頂唔住！搞了一大輪，嘉洛最後因意外穿上紙鳶變空中飛人，整個歷時長達分半鐘的動作場口精彩又有動漫感。

小演員「收嗲啦你」對白搶 fo 對於場口，不少網民認定是替身代勞，但嘉洛仔接受TVB.COM訪問時，透露第一集98%動作場面都由他親身上陣，並歸功於幕後工作人員：「好感恩公司有好出色嘅動作指導同埋Wire組，令我可以又安全又好效果咁完成呢場戲嘅拍攝。除咗飛身穿橋嗰個位真係太難要用替身，其餘位都係我自己做，我都幾開心有場咁嘅戲，可以做到自己一直想做嘅嘢。」據知相關場口拍攝相當大陣仗，由於每組動作都要以不同角度拍攝以達最佳效果，前後總共拍了兩、三天，製作認真。

至於飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒，因為一句「收嗲啦你」對白十分搶fo。原來吳熙兒並非首次拍劇，之前吳熙兒在《飛常日誌》中已憑一場爆喊戲成功吸引監製Andy注意，故《痞子》二話不說再找熙兒，Andy又謂由於拍攝期間覺得熙兒很可愛，故此後期還刻意加了不少戲份給她，認真有眼光。