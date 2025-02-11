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娛樂
2025-02-11 13:09:55

痞子無間道｜周嘉洛裸戲出位 動作場口親證99%親身上陣

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痞子無間道｜周嘉洛裸戲出位 動作場口親證99%親身上陣

《痞子無間道》主角周嘉洛應付劇中高難度場面。

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周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒合演新劇《痞子無間道》昨晚首播，劇情講述費仁（周嘉洛飾）擅自拿了母親辛媛潔（車婉婉飾）的錢非法賭波兼中了一萬両，可惜一陣怪風將「黑彩票」愈吹愈遠，最終更掉落懸崖，費仁為了籌回潔姨的錢，與義妹高強（王灝兒JW飾）瞞著潔應徵魯仁縣衙門捕快，但因行動錯手令縣官（孖8飾）跌落山、令被守行為的費新捕長黃佘（曹永廉飾）派往龍蛇混雜的壹將宮城做卧底尋找失聯細作費仁甫踏進壹將宮城已慘遭「哪吒」賣花妹扒荷包兼城民洗劫，慘變剝光豬。

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由陳耀全Andy監製、張世昌編審的《痞子無間道》，主角周嘉洛有不少瞓身演出，昨晚除了剝光豬場口技驚四座，追彩票的動作場口同樣精彩絕倫！為取回巨額彩票，嘉洛從露台一躍而下、並一個360度完美空翻著陸，之後嘉洛仔追著「彩票」喪跑，期間除了無限空翻，躍身穿過突然迎面而來的大轎，動作俐落一氣呵成。之後嘉洛仔想爬樓梯登上屋頂簷篷之際，腳下的樓梯突然被撞跌致險象橫生，嘉洛仔在樓梯不斷360度打後，終更要在下跌ing的樓梯（Descending梯）上紮穩馬步，少啲腰力同肌力都頂唔住！搞了一大輪，嘉洛最後因意外穿上紙鳶變空中飛人，整個歷時長達分半鐘的動作場口精彩又動漫感。

周嘉洛已先後多次為TVB劇集犧牲色相。 周嘉洛上演長達17分鐘嘅偽全裸戲。 周嘉洛皮膚嘅質素真係冇得頂。 周嘉洛着咗幾條打底褲兼打厚格，東奔西走都唔怕走光！

小演員「收嗲啦你」對白搶fo

對於場口，不少網民認定是替身代勞，但嘉洛仔接受TVB.COM訪問時，透露第一集98%動作場面都由他親身上陣，並歸功於幕後工作人員：「好感恩公司有好出色嘅動作指導同埋Wire組，令我可以又安全又好效果咁完成呢場戲嘅拍攝。除咗飛身穿橋嗰個位真係太難要用替身，其餘位都係我自己做，我都幾開心有場咁嘅戲，可以做到自己一直想做嘅嘢。」據知相關場口拍攝相當大陣仗，由於每組動作都要以不同角度拍攝以達最佳效果，前後總共拍了兩、三天，製作認真。

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至於飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒，因為一句「收嗲啦你」對白十分搶fo。原來吳熙兒並非首次拍劇，之前吳熙兒在《飛常日誌》中已憑一場爆喊戲成功吸引監製Andy注意，故《痞子》二話不說再找熙兒，Andy又謂由於拍攝期間覺得熙兒很可愛，故此後期還刻意加了不少戲份給她，認真有眼光。

呢一連串動作都係百分百嘉洛自己，冇替身架。 呢一連串動作都係百分百嘉洛自己，並非靠替身演出。 呢一連串動作都係百分百嘉洛自己，並非靠替身演出。 呢一連串動作都係百分百嘉洛自己，並非靠替身演出。 呢一套動作真係超難做。 賣花妹又精靈又可愛，仲要嘴gel gel，網民勁愛。 飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒，因為一句「收嗲啦你」對白十分搶fo。 飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒，因為一句「收嗲啦你」對白十分搶fo。 「賣花妹」吳熙兒十分可愛。

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