痞子無間道｜車婉婉親揭《無頭東宮》主題曲由來 曹永廉拎樂悠咭初嚐2蚊車

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、麥美恩、車婉婉、曹永廉等主演的《痞子無間道》今日到觀塘宣傳，眾人以劇中的造型示人。車婉婉在劇中扮演周嘉洛的母親，而曹永廉則是一名捕快阿頭。二人表示在拍攝時，大家都很多火花，而且不時在現場度橋撞出不同內容。

車婉婉再次拍古裝，表示非常開心，坦言現時要少開古裝劇。談到早前她與向海嵐、陳妙瑛的合照，成為《無頭東宮》世紀合照，婉婉大爆很多人都不知道該劇的主題曲是她唱。她說︰「好多人都唔知道係我唱，我好多謝當時嘅監製打去唱片公司話有個劇集要唱主題曲想搵車婉婉唱，當時填詞人就一晚寫咗《無頭東宮》主題曲，咁就一晚就錄完，連碟都冇出，就即刻首歌俾咗TVB，所以冇一隻碟有呢一隻歌！鍾意睇呢套劇或者鍾意聽呢首歌，都好難搵到呢隻歌！」

她表示自己並非《無頭東宮》的演員，但知道陳妙瑛和向海嵐做嘉賓，所以認為有必要跟她們合照留個紀錄。她說︰「當時出劇我又唔係演員，但覺得呢一個《無頭東宮》嘅組合，對我自己嚟講係要留念，點知啲觀眾又咁鍾意，有好多人like！」在旁的曹永廉即笑謂自己「細個都有睇」，車婉婉即反駁︰「你樂悠咭啦！」

車婉婉表示很多人都不知道她是唱《無頭東宮》的人。(娛樂組攝)

曹永廉用樂悠咭搭車

曹永廉登六拎樂悠咭，在旁的車婉婉大感驚訝對方原來已經60歲，大讚對方保養得宜。他說︰「攞返啲著數啦！但係開心嘅每一個年紀我都接受嘅，60歲有返啲福利，對我嚟講梗係好好啦，比咗咁多年稅！」更謂已經用樂悠卡坐車，享受2元乘車優惠。

談到好友蕭正楠快將做爸爸，他表示對方成長了不少，相信他會逐漸體會到做爸爸的心情及壓力。他又指自己的育兒方法已經過時，所以沒有計劃傳授任何湊仔經。