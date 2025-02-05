痞子無間道｜陳瀅日本食生蠔肚瀉因為朱敏瀚 周嘉洛自爆有男男親熱戲

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、麥美恩等主演的《痞子無間道》今日到觀塘宣傳，眾人以劇中的造型示人。周嘉洛、朱敏瀚等出場時人表演舞獅子及採青，但純粹搞笑為主。朱敏瀚表示沒有想過周嘉洛會如此落力，令他措手不及，搞到他不得不用力搖多幾下。JM王灝兒以紙板人形式參與宣傳，陳瀅透露對方在玩樂中，之後她會出席宣傳。

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚表示今次拍第二輯的時間很短，壓力亦大了一點，因為大家對自己有一定的要求，比第一輯多了些焦慮，但開心大家的默契更好。朱敏瀚稱今次拍攝大家多了拗撬，但大家都是為了件事更好。陳瀅表示雖然拗撬多了，但整個拍攝都很開心。談到上一輯朱敏瀚與JW的關係非常好，朱敏瀚表示今輯是大不同，他說︰「佢返嚟又會講啦！話我搞到佢喊啦！」陳瀅笑謂︰「小拗撬！」

周嘉洛透露在劇中是個廢人，今次跟車婉婉演母子，感覺很好，大讚對方轉數很快，口才超好，合作氣氛非常好。問到今次劇集有沒有親熱場口，周嘉洛與朱敏瀚思考完一輪後，嘉洛說︰「我同佢有呀！太污糟個畫面！唔想影響自己之後嘅心理健康！但係去到幾後嘅！」陳瀅笑謂今次親熱戲全交由兩位男士負責。

談到周嘉洛在拍第一《痞子》時被批評扮周星馳，他稱預了大家會再比較，但一切隨遇而安，坦言有些東西是入了血。他說︰「近排成長好似改變咗啲！大家可以期待下！」提到有傳此劇原本是去年台慶劇，卻改為今年初播放，加上新年前後都被視為炮灰檔期，嘉洛說︰「正喎，新年播！」陳瀅說：「依家開開心心好迎接到個氣氛，我啱啱聽返JW嘅主題曲都有啲新年嘅feel，開開心心喺蛇年播出係好嘅事情。」