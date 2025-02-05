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娛樂
2025-02-05 18:30:29

痞子無間道｜麥美恩情人節等人約疑有拖拍 同許文軒緋聞可以完結？

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麥美恩表示新一年希望可以同許文軒宣布各自精彩。(娛樂組攝)

麥美恩表示新一年希望可以同許文軒宣布各自精彩。(娛樂組攝)

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陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、麥美恩等主演的《痞子無間道》今日到觀塘宣傳，眾人以劇中的造型示人。JM王灝兒有事缺席，大會安排她以紙板人形式參與宣傳。麥美恩繼第一輯《痞子殿下》之後，再度參與，今次她扮演一個黑面兇惡女捕快，角色多變，造型也會有很多變化。問到演惡女人是否本色演出，她表示自己是不拘小節，但角色是不擇手段，並透露今次跟曹永廉要狗咬狗骨。

《痞子無間道》宣傳活動。(娛樂組攝) 《痞子無間道》宣傳活動。(娛樂組攝) 《痞子無間道》宣傳活動。(娛樂組攝) 《痞子無間道》宣傳活動。(娛樂組攝)

同任何男拍檔都傳唔出緋聞

提到麥美恩在今個新年忙過不停，又要俾仔圍，她表示很開心可以開工，加上今次去澳門做花車節目可以跟這麼多靚仔一齊，左擁右抱是很合理。她又笑當日跟張振朗拍照時，已經跟對方說無論如何親密或頭貼頭也好，都是不會傳緋聞。

要許文軒拎獎先可以宣布

談到她的「緋聞男友」許文軒在相中表現無奈，Mayanne笑謂對方是盡量掩飾。問到她在頒獎禮紅地毯表示有料爆，並稱跟許文軒有關，她稱要待對方有獎拎才跟大家分享。她說︰「我哋要講口齒，如果佢拎最佳男主持，就有下半身消息宣布，但佢拎唔到呀！(咁個秘密要等佢有獎拎先講？)理論上係，今年繼續幫佢拉票！」

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麥美恩與許文軒一齊過澳門主持花車活動。 麥美恩與許文軒、張振朗等一齊過澳門主持花車活動。

暗示有拖拍？

問到情人節如何過，她笑住答︰「等緊約，等緊電話，等人約！(即係未有人約？)我未得閒覆！哈哈哈哈哈！排緊隊！(即係有追求者？)我一向都唔吝嗇追求數目！希望大家喺情人節見到我喺SOHO、蘭桂芳出現，證明我有人約！」問到跟許文軒緋聞，她說︰「其實從來沒有承認過！(有冇連累到佢？)佢連累我！最緊要一齊搵錢！總之新一年，我哋快啲宣布各自精彩！」

麥美恩在《痞子無間道》演惡死女捕快。(娛樂組攝) 許文軒到場採訪，被麥美恩迫影合照，非常搞笑。(娛樂組攝) 許文軒到場採訪，被麥美恩迫影合照，非常搞笑。(娛樂組攝) 許文軒到場採訪，被麥美恩迫影合照，非常搞笑。(娛樂組攝) 許文軒到場採訪，被麥美恩迫影合照，非常搞笑。(娛樂組攝)

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