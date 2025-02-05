痞子無間道｜麥美恩情人節等人約疑有拖拍 同許文軒緋聞可以完結？

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、麥美恩等主演的《痞子無間道》今日到觀塘宣傳，眾人以劇中的造型示人。JM王灝兒有事缺席，大會安排她以紙板人形式參與宣傳。麥美恩繼第一輯《痞子殿下》之後，再度參與，今次她扮演一個黑面兇惡女捕快，角色多變，造型也會有很多變化。問到演惡女人是否本色演出，她表示自己是不拘小節，但角色是不擇手段，並透露今次跟曹永廉要狗咬狗骨。

同任何男拍檔都傳唔出緋聞

提到麥美恩在今個新年忙過不停，又要俾仔圍，她表示很開心可以開工，加上今次去澳門做花車節目可以跟這麼多靚仔一齊，左擁右抱是很合理。她又笑當日跟張振朗拍照時，已經跟對方說無論如何親密或頭貼頭也好，都是不會傳緋聞。

要許文軒拎獎先可以宣布

談到她的「緋聞男友」許文軒在相中表現無奈，Mayanne笑謂對方是盡量掩飾。問到她在頒獎禮紅地毯表示有料爆，並稱跟許文軒有關，她稱要待對方有獎拎才跟大家分享。她說︰「我哋要講口齒，如果佢拎最佳男主持，就有下半身消息宣布，但佢拎唔到呀！(咁個秘密要等佢有獎拎先講？)理論上係，今年繼續幫佢拉票！」