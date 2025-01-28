痞子無間道｜JW惡搞《魷魚遊戲》木頭公仔 朱敏瀚化身「進擊的貪靚巨人」

《痞子殿下》主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒，今年再度合體，主演的《痞子殿下》續集《痞子無間道》已定2月10 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播出。由陳耀全Andy監製、張世昌編審的《痞子無間道》，顧名思義與「無間道」有莫大關係，而在之前釋出的網絡預告片，亦有多場疑似向經典電影《無間道》致敬的場面，尤其曹永廉從高空墮下壓落轎頂、並剛好讓站在轎旁邊的嘉洛目擊全程的一幕，更是與《無間道》經典場口有90%相似，大大點燃了觀眾及網民的期待值。

昨晚，無綫在黃金時段播放《痞子無間道》首支正式官方宣傳片中，雖然宣傳片只有短短40秒左右，但資訊量卻相當之高，嚴格來說可分成四部曲的同時，更先後惡搞《魷魚遊戲》、《進擊的巨人》及《神鵰俠侶》等，非常玩嘢。

官方海報首曝八大主演名單

在官方宣傳片第一部曲中，JW疑似化身《魷魚遊戲》的巨大化木頭孖辮公仔，並以極詭秘的聲音「唔啱音」地唱出：「痞子四人組，我哋返嚟喇～」，原本靜止中的陳瀅，因為受到烏蠅干擾打了嘉洛一巴，Detect到有異動的JW即時雙眼變綠兼大叫：「射佢哋」，同一時間更有弓箭陸續射向嘉洛仔等三人；第二部曲內容則是，進擊的巨人朱敏瀚來勢洶洶食人咁款，令陳瀅JW及嘉洛大為驚恐，但經過一輪擾攘後，朱敏瀚原來只是拿出潤唇膏搽嘴及獻吻，認真反高潮；第三部曲主角輪到化身白雪公主的陳瀅，陳瀅一出場即展現曼妙歌聲，不過引來的卻並非可愛小鳥，而是傳說中的鵰兄，一心趕會佳人的鵰兄最終因不敵陳瀅身上的惡臭不支暈倒；第四部曲輪到主角周嘉洛出場，嘉洛仔甫現身即以油膩自信Tone一輪嘴謂：「宣傳《痞子無間道》 使乜搞咁多嘢呀，啲人都係睇我架咋嘛」，隨即引來另外三位主角不滿，並懶理嘉洛仔褲都未著（畫面經特別處理）便對其拳打腳踢，相當抵死。另外，《痞子無間道》早前發布了首張官方宣傳海報，望落十足十經典港產片賀歲報紙廣告，懷舊味濃；海報除以「痞子來，畫蛇添福；財神到，全年富足」向觀眾及網民拜早年外，還曲線披露了八位主演名單。相關宣傳海報中，除了有四位主角，另外四位主演還有車婉婉、曹永廉、麥美恩及黃子恆，絕對是新鮮感十足的組合。