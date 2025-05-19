現年24歲的ANSONBEAN(陳毅燊)，2020年參加ViuTV《全民造星III》奪得季軍入行，最近ANSONBEAN 被發現刪除了整個IG帳號，網上瘋傳他退出娛樂圈，令豆粉(粉絲暱稱)都非常擔心。而ANSONBEAN就在社交網現身親自回應。



ANSONBEAN憑住出色舞技，以及充滿魅力的笑容在《造星III》奪季軍。其後，他簽約寰亞成為歌手，獲得不少演出機會，去年不但出碟出新歌、參與本土電影《填詞L》，亦拍下不少廣告，更不時孖住女友張天穎(Jaime)情侶檔出席活動吸金。在事業發展得如日方中時，近日有消息指他退出娛樂圈，更有網民在5月7日發現他已刪除了IG帳號，令粉絲們都相當震驚。