瘦子E.SO唱盡出道至今經典歌曲 承諾日後與香港觀眾再聚

《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》尾場。

瘦子E.SO於一連兩場的《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》，昨晚於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場。今次演唱會歌單，完全為忠粉而設，粉絲企足全場，一次又一次的燈海更成就了Hip Hop演唱會中最難得一見的窩心畫面，難怪瘦子E.SO感動得許下承諾，「很期待我們再次聚在一起，不知道是甚麼時候，可能明年，搞不好也不一定，我相信我們很快就再見面了！」

與女 Dancer 跳辣身舞 瘦子以《Way Up》、《達文西》及《祖先》為演唱會掀序幕後，「今（昨）天是第二場，也是我在香港的第二場，我今（昨）天打算把我的聲音唱沒有，所以我希望你們用一樣的能量可以嗎？」台下的觀眾當然全體和應，他接連唱出 《CHANGE》 《Wait》《她沒在看我》和《稱讚她的美》，觀眾High爆唱和，當他唱《Big Girl》時，與女Dancer跳辣身舞，令全場起哄。