癌症四期女星Shannen Doherty 盼死後遺體與狗和父混在一起 用作灌溉森林(有片)

被診斷出癌症第四期的52歲荷李活女星Shannen Doherty，昨日於個人YouTube頻道「Let's Be Clear with Shannen Doherty Pods」說到自己的夢想葬禮，她在節目中稱：「我希望我的遺體，能與我的狗和父親混在一起。」
Shannen Doherty在節目中，強調這是一場「病態」但「有趣」的討論，她死後不希望被土葬或火葬，她想遺體能夠在加州馬里布的森林中，被用作灌溉用途，因這片森林是她和其父親最喜愛的地方。她在節目中又稱：「我不希望人們哭泣，也不希望人們私下說『謝天謝地，那個婊子終於死了。』但有心與我告別的朋友，我希望你們能夠出席，因為我不想留下不好的印象。」
《People》評為荷李活壞女孩標誌
Shannen Doherty 1981年以童星員身亮相，因出演電視劇《Beverly Hills 90210》(2019年)和電影《終極堡壘2》Fortress (Dune，2021年)而廣為年輕一代觀眾認識。在九十年代，她被《People》雜誌評為「iconic Hollywood bad girl」而聞名。Shannen Doherty共有三段婚姻，丈夫包括演員Ashley Hamilton、poker高手 Rick Salomon及攝影師Kurt Iswarienko等，但三段婚姻最終都是離婚收場。