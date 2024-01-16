癌症四期女星Shannen Doherty 盼死後遺體與狗和父混在一起 用作灌溉森林(有片)

被診斷出癌症第四期的52歲荷李活女星Shannen Doherty，昨日於個人YouTube頻道「Let's Be Clear with Shannen Doherty Pods」說到自己的夢想葬禮，她在節目中稱：「我希望我的遺體，能與我的狗和父親混在一起。」

Shannen Doherty在節目中，強調這是一場「病態」但「有趣」的討論，她死後不希望被土葬或火葬，她想遺體能夠在加州馬里布的森林中，被用作灌溉用途，因這片森林是她和其父親最喜愛的地方。她在節目中又稱：「我不希望人們哭泣，也不希望人們私下說『謝天謝地，那個婊子終於死了。』但有心與我告別的朋友，我希望你們能夠出席，因為我不想留下不好的印象。」