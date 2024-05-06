癮起與法國五月嘉賓街頭jam舞 廖碧兒盼有男士煮盛宴共享

一向熱愛跳舞的廖碧兒(Bernice)，3歲未企穩已練得一身曼妙舞姿的她，日前舞癮大發，路過中環街市駐足觀看法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》，即興加入一起跳舞，在場不少市民見到這位星級特別嘉賓，都拍手為她打氣。

視跳舞為減壓好方法

與法國好有淵源的Bernice，日前已應邀出席在中環街市舉行《法國五月．盡在華懋集團》揭幕禮，她甚欣賞專程來港的法國現代舞蹈團KHAM表演《Intrusion Chorégraphique》，想不到前日工作後又路過中環街市，再看到他們在表演，所以就即興加入一齊跳，她笑說：「好彩寶刀未老仲跳得！我3歲未識行已鍾意跳舞，上次嚟開幕活動，見到佢哋跳得好開心，大人同小朋友都跟著音樂跳舞，所以今次我就即興加入，其實我都識少少，呢種KHAM舞係modern dance，冇對與錯嘅，只要你覺得感覺舒服就跟住音樂跳，我比音樂吸引咗，好自然，一邊跳又一邊笑好 開心 !」

Bernice指，不會因為自己是藝人，就介意跳街舞，「依家做事隨心開心就好，唔好太多包袱，尤其跳舞可以令我減壓。」Bernice又推介今次法國五月美食市集活動，將於6月移師到如心廣場，其中跳舞呢部份，她5月尾會與香港的學生交流，她笑說：「會教他們一些舞步，更會有合作表演，我覺得這是一個很好的交流機會，因為很難得世界各地的舞蹈家與香港學生一起表演。」