登月計劃宣布取消 BIGBANG T.O.P：我的夢想不會結束

由美國SpaceX的Elon Musk，與日本電商ZOZO的前澤友作開創的民間登月之旅「dearMoon PROJECT」，原計畫2023年底乘SpaceX的太空船登月，準備創下人類史上首次商業繞月之旅。然而登月計畫一再延後。前澤友作前日宣布，「到目前為止，我不知道何時能飛向月球……在這種情況下，我無法安排自己的未來生活，也讓我邀請的同行乘客空等多時，這讓我深感抱歉。經過深思熟慮，我決定取消這項計畫。」
前澤友作的「dearMoon PROJECT」的繞月之旅，為期約7天，同行乘客包括韓國BIGBANG的歌手T.O.P(崔勝鉉)、日裔美籍DJ青木史帝夫(Steve Aoki)等人。前澤為這項計劃投入大量資金。若按計劃成行，將是人類史上首度私人繞月飛行旅遊。
得知登月計劃取消，T.O.P在社交媒體上表示，「正如你們所聽到『dearMoon PROJECT』項目不幸被取消了，我非常感謝構思『dearMoon PROJECT』項目的前澤友作先生。因為這是世界上任何人都無法想像，促進人類進步最偉大、最美麗的藝術項目，而我的夢想永遠不會結束。」T.O.P補充道，「對於被選為『dearMoon PROJECT』一員，是我一生中最大的榮幸，這段經歷對我的生活和音樂產生深遠影響。我的身體和靈魂與月球和太空的聯繫，已經激勵我創作了很多新音樂。」