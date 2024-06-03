登月計劃宣布取消 T.O.P@BIGBANG：我的夢想不會結束

由美國SpaceX的馬斯克(Elon Musk)，與日本電商ZOZO的前澤友作開創的民間登月之旅「dearMoon PROJECT」，原計畫2023年底乘SpaceX的太空船登月，準備創下人類史上首次商業繞月之旅。然而登月計畫一再延後。前澤友作前日宣布，「到目前為止，我不知道何時能飛向月球……在這種情況下，我無法安排自己的未來生活，也讓我邀請的同行乘客空等多時，這讓我深感抱歉。經過深思熟慮，我決定取消這項計畫。」

前澤友作的「dearMoon PROJECT」繞月之旅，為期約7天，同行乘客包括韓國BIGBANG的歌手T.O.P(崔勝鉉)、日裔美籍DJ青木史帝夫(Steve Aoki)等人。前澤為這項計劃投入大量資金。若按計劃成行，將是人類史上首度私人繞月飛行旅遊。