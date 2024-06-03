熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-03 17:47:09

登月計劃宣布取消 T.O.P@BIGBANG：我的夢想不會結束

分享：
T.O.P

前澤友作發起的「dearMoon PROJECT」，邀請了他多位朋友一起暢遊月球。

由美國SpaceX的馬斯克(Elon Musk)，與日本電商ZOZO的前澤友作開創的民間登月之旅「dearMoon PROJECT」，原計畫2023年底乘SpaceX的太空船登月，準備創下人類史上首次商業繞月之旅。然而登月計畫一再延後。前澤友作前日宣布，「到目前為止，我不知道何時能飛向月球……在這種情況下，我無法安排自己的未來生活，也讓我邀請的同行乘客空等多時，這讓我深感抱歉。經過深思熟慮，我決定取消這項計畫。」

前澤友作的「dearMoon PROJECT」繞月之旅，為期約7天，同行乘客包括韓國BIGBANG的歌手T.O.P(崔勝鉉)、日裔美籍DJ青木史帝夫(Steve Aoki)等人。前澤為這項計劃投入大量資金。若按計劃成行，將是人類史上首度私人繞月飛行旅遊。

T.O.P

T.O.P曾經到美國太空總署受訓，為登月之旅做準備。

得知登月計劃取消，T.O.P在社交媒體上表示，「正如你們所聽到『dearMoon PROJECT』項目不幸被取消了，我非常感謝構思『dearMoon PROJECT』項目的前澤友作先生。因為這是世界上任何人都無法想像，促進人類進步最偉大、最美麗的藝術項目，而我的夢想永遠不會結束。」T.O.P補充道，「對於被選為『dearMoon PROJECT』一員，是我一生中最大的榮幸，這段經歷對我的生活和音樂產生深遠影響。我的身體和靈魂與月球和太空的聯繫，已經激勵我創作了很多新音樂。」

T.O.P

T.O.P與「dearMoon PROJECT」的團友聚會。

馬斯克

Elon Musk與前澤友作投下大量金錢開發的太空旅行，最終未能成行。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受