登Netflix《璀璨帝國》香港富豪洪永時擁20億美金身家

Netflix節目《璀璨帝國》近期推出紐約篇，其中一位現身富豪係來自香港嘅洪永時(Stephen Hung)，以及佢嘅第4任太太Deborah。節目介紹Stephen身家高達20億美元，節目中佢地亦展示出超豪生活，單係為結婚周年PARTY裝身，Deborah套衫已經價值超過30萬港元。Stephen派對上為太太送上嘅鑽石手鍊，價錢更加高達千萬元！

路易十三酒店為得意之作

打扮造型有幾分似陳百祥嘅洪永時，父親透過房地產投資白手興家，Stephen 1981年於南加洲大學畢業，後來亦涉足金融投資界。佢嘅得意之作莫過於澳門嘅路易十三酒店，當年吸引到「殼王」陳國強旗下保華建業斥資20億收購，仲搵埋洪永時加入做執董。

酒店沒有澳門賭牌

而洪永時為路易十三酒店做足包裝工夫，力sell六星級奢華入住體驗，仲向勞斯萊斯車廠訂購30部幻影名車，務求組成比半島酒店更豪華車隊。喺呢堆概念之下，公司股價水漲船高，但係原來酒店係冇澳門賭牌！結果洪永時就喺2018年離職，同老婆移居美國，過住奢華生活。而本來豪到爆嘅酒店，無法開賭之後又遇上新冠疫情，而家直情關門大吉，母公司南岸甚至取消上市地位。

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