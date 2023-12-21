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娛樂
2023-12-21 16:40:12

發公開信成立戒禁毒基金 幫助年輕人戒毒 GD明年發新輯回歸

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GD表示明年將發布個人新專輯。

韓國男歌手G-Dragon(GD，權志龍)，今日於首爾透過新東家Galaxy Corporation，發表一封親筆信。席上導演導演吳輝映(音繹)宣讀了該公開信，指GD宣布明年將成立禁毒公益基金，並計劃發行新專輯回歸。此前GD因涉嫌吸食大麻，被警方強制驗尿及頭髮驗毒，檢測結果全部呈陰性，因此他在親筆信中表示，將站在遭受偏見和不公平對待的受害者一方，致力創造一個尊重和公平對待每個人的社會。

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作為一個藝人，GD希望盡責回報社會。

GD提到這次事件之後，他開始關注以前忽視的問題，他稱從新聞中得知每年有約2萬人涉及毒品罪案，青少年涉毒犯罪案件亦急劇增加，但能夠接受戒毒治療人數卻不到500人。因此他決定採取行動，成立基金積極展開防毒反毒活動，為那些處受毒品威脅的青少年，和不自知走錯路的人提供支持。

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GD的基金會願意給予無法接受戒毒治療的人機會。

GD稱，基金會願意給予更多無法接受戒毒治療的人機會，並像兄弟般陪伴在他們身邊，不讓那些脆弱無助的人再次被冤枉。他還表示，將以BIGBANG fans俱樂部(VIP)的名義捐款給基金。此外，GD對於fans VIPYG 娛樂表示感謝，並稱：「希望大各位與家人和同事，一起快樂度過2023年，與我們一起邁向更光明的社會，讓我們彼此相愛。」他還表示明年將發布個人新專輯，作為一個藝人，他希望盡職盡責地回報社會。

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GD因吸食大麻，被警方強制驗尿及頭髮驗毒，檢測結果全部呈陰性。

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