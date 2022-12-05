發哥現身越野賽 開跑前舉機與跑手合照︰大家唔准快過我

香港越野錦標賽今早在粉嶺高爾夫球場舉行，其中一名跑手一出場便引來全場矚目，這位參賽者便是周潤發。香港田徑總會在facebook專頁上載片段及發哥的自拍照，相中見到發哥身穿長袖上衣，黑色長褲，而片段見到他在最後一排起步，與長跑教練蘇凱男並肩而行。
指示企位拍下完整大合照
從另一網民拍得的片段見到，發哥原本在頭排位置跟一眾跑手自拍，之後他走往團隊最後位置，再跟另一群跑手自拍，非常細心照顧後排人士。他更邊行邊說︰「大家唔准快過我㗎！」在場人士不停歡呼又大叫「發哥好嘢！」他又叫眾人不要掛住望他，隨即指示前排人士要蹲下，之後由他舉起手機自拍，多位跑手於是湧上前，務求「攝」到一個合照機會。
發哥甘願跑最後
自拍完畢後，發哥說︰「跑完先再影啦！」由於距離開跑仍有時間，不少人趁機跟發哥自拍，他見不少人仍圍住自己，於是說︰「喂！仲有兩分鐘呀！」更不時與大家傾偈，並問道︰「乜10K咁少人咋！」當大會主持叫大家準備時，有參賽人士笑說︰「發哥未得呀！」而有在場人士更說︰「我唔要時間啦！同發哥跑正呀！」、「跟發哥跑正呀！張張相都會有佢！」發哥在開跑前數秒埋位，並謂︰「好啦！好啦！我要最尾，喺後面睇住你哋！」最後他以56分39秒完成賽事，在男子先進組41名跑手中排第37名。