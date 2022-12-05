發哥現身越野賽 開跑前舉機與跑手合照︰大家唔准快過我

香港越野錦標賽今早在粉嶺高爾夫球場舉行，其中一名跑手一出場便引來全場矚目，這位參賽者便是周潤發。香港田徑總會在facebook專頁上載片段及發哥的自拍照，相中見到發哥身穿長袖上衣，黑色長褲，而片段見到他在最後一排起步，與長跑教練蘇凱男並肩而行。

指示企位拍下完整大合照 從另一網民拍得的片段見到，發哥原本在頭排位置跟一眾跑手自拍，之後他走往團隊最後位置，再跟另一群跑手自拍，非常細心照顧後排人士。他更邊行邊說︰「大家唔准快過我㗎！」在場人士不停歡呼又大叫「發哥好嘢！」他又叫眾人不要掛住望他，隨即指示前排人士要蹲下，之後由他舉起手機自拍，多位跑手於是湧上前，務求「攝」到一個合照機會。