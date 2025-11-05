白安台中舉行新專輯巡迴演唱會 喜獲香港粉絲到場力撐

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站昨晚於台中Legacy正式登場。白安以專輯同名歌曲《星期八》揭開系列專場序幕，帶領全場進入她親手打造的「星期八世界」。白安隨著節奏性感擺動身體，邀請大家在這幻想世界中隨性舞動、盡情做自己。她指上一次在台中舉辦專場演出已是兩年半前。這次除了帶來滿滿不同以往曲風的新專輯外，也首度在個人演唱會中以DJ身份登場，展現全新面貌。她特別為這場演出訂製「星期八幻彩DJ台」，在不同色彩燈光的照耀下閃耀變化，為整場演出增添繽紛。

思念父親數度哽咽

白安感性地向大家致謝：「謝謝你們今晚願意選擇我！」現場除了來自台中、台北、高雄等各城市的歌迷，甚至還有遠從澳洲、美國、香港特地飛來支持的粉絲，白安笑說：「雖然這次演出沒有嘉賓，但你們都是我的嘉賓！」而當她唱到《路邊野餐》時，全場歌迷自發舉起寫有「路邊野餐」字樣的手幅應援，讓白安瞬間感受到歌迷們滿滿的愛及不離不棄的陪伴，溫暖與感動包圍著。

歌曲《我該用什麼才能留住你》是白安為已逝的父親所寫，她感性地說：「生命充滿突然。不知道大家會不會忘記一些人的臉龐，我寫這首歌時，腦海裡總會想起那些特別想記得的人，包括我爸爸。」在分享這段故事時，白安數度哽咽、眼眶泛著淚光。白安宣布將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live舉行加場巡迴演出。