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娛樂
2023-12-15 12:15:31

白日之下票房衝破2000萬 打入2023年最高票房港產片第三位

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左起編劇唐翠萍、寶珮如、林保怡、簡君晋及編劇李卓風到戲院謝票。

左起編劇唐翠萍、寶珮如、林保怡、簡君晋及編劇李卓風到戲院謝票。

以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上畫踏入第七周，而電影在上畫第41天（1212日）累積票房正式衝破2000萬大關！截止1214日，已達20,200,000票房，令《白日之下》成功進佔2023年最高票房港產片第三位，緊貼是《死屍死時四十四》。成績令團隊非常振奮，導演簡君晋和女主角余香凝（Jennifer）感激觀眾支持，簡導坦言喜出望外，Jennifer則期待來年金像獎，團隊上下有份入圍競逐。

電影112日上映，開畫首周成績未算突出，及後多得觀眾口碑帶動，以及影迷自發包場，令票房愈戰愈勇，更成為多日單日票房冠軍，帶起一股入場觀賞港產片的熱潮。電影亦引起社會各界熱烈討論，各大媒體，包括網民等就電影內容作深入報道及探討。除此以外，由上畫日開始起，Jennifer率領劇組上下，經已參與謝票場次超過200場，回想過去一個多月的上映旅程，Jennifer感恩得到觀眾大力支持：「票房2000萬成績令人鼓舞，其實更令人鼓舞的事是，證明好多觀眾都有入場睇《白日之下》，真正知道我哋電影想表達嘅係乜嘢，然後大家會開始討論，或者將自己的感受，擺上社交平台，關心我們社會正在發生甚麽事，呢點才是我們電影想達到的目的，咁希望未睇嘅觀眾，快啲把握機會入場睇，其實電影能夠上畫到第7周，真係好難得。」隨電影愈來愈多觀眾支持，坊間亦開始討論電影爭奪來年舉行的金像獎，早前獲提名金馬獎影后的Jennifer，就指比起自己入圍，更期待劇組各崗位能夠競逐獎項：「自己無想過獎項的事，就如金馬獎獲得提名已很開心，我對整個團隊就好有信心，因為台前幕後每一個崗位，大家都好努力好用心地，希望畀到觀眾睇到最好最高質素的電影，所以希望各個單位都有提名，然後給予他們一個肯定。」

余香凝感謝觀眾，盼團隊來年角逐金像獎。

余香凝感謝觀眾，盼團隊來年角逐金像獎。

簡導對於票房衝破2000萬，同樣感觸良多。電影經過多番難關終順利開拍，其後作品又能夠走到世界各地巡迴參展，包括溫哥華、上海、東京、倫敦、台北等地，而電影亦於北美熱映當中，簡導指作品引起各地影迷迴響，感到喜出望外，他感恩的說：「五年前開始寫劇本時候，只係想將自己想講嘅故事講出嚟，想將自己關注嘅議題同社會分享，無諗過幾時可以拍，能否開得成，拍完亦無諗上畫時候成績如何。但電影在2023年上畫，引起好大迴響，不止香港，甚至世界各地，觀眾看完都有好熱烈回應，呢點好意料之外，亦都係好大鼓勵，令我以後會更努力去投入創作。希望大家睇完部戲，知道世界上有呢啲事發生，唔止記得兩日，一個禮拜，希望呢部電影帶畀大家訊息可以留在大家的心久一點，繼續關注呢啲議題，同幫助身邊有需要嘅人。」

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為答謝觀眾一路以來的支持，電影於將至的周日（1217日）下午3:30，假尖沙咀K11 Art House舉行特典場，並贈送上畫以來，備受影迷追捧的一系列電影紀念品，包括「A1新聞」掛頸證件套一個、電影明信片記事簿一本、紀念菲林膠片一套三款及A2海報一張。

《白日之下》累積票房已衝破2000萬大關。 《白日之下》累積票房已衝破2000萬大關。
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