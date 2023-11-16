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娛樂
2023-11-16 11:39:08

白日之下｜上映第三周票房直迫千萬 寶珮如演惡毒看護乞人憎：真係好開心

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電影《白日之下》上映進入第三周，昨日仍登單日票房冠軍。

電影《白日之下》上映進入第三周，昨日仍登單日票房冠軍。

以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上映後廣受各界好評，靠口碑帶挈票房不斷攀升，截至昨日上畫第14天（1115日），成功撼贏同期中西猛片，成為本周三單日票房冠軍，昨日累積票房已迫近1000萬，令團隊上下為之振奮！

《白日之下》雖然上畫第二周場次減少，但仍得觀眾入場支持，而在過去周末周日連續兩天，單日均收超過1,200,000票房，比起首個周末升逾兩成。由開畫日不足40萬票房，憑住口碑及影迷支持，電影展現票房奇蹟，網民盛讚戲中全體演員表現出色，除了三位獲提名金馬獎的演員，包括余香凝、林保怡及梁雍婷外，姜大衛、梁仲恆、寶珮如、胡楓、譚玉瑛等，以及一眾飾演殘疾院舍院友的特約演員都獲讚賞，大家都難掩興奮，期望票房節節上升。

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寶珮如飾演院舍看護芳姐一角也成為網民話題。 寶珮如的惡毒演出夠晒乞人憎，令人恨之入骨。

胡楓激讚余香凝

戲中談及的社會議題受到大眾關注之外，寶珮如飾演院舍看護芳姐一角也成為網民話題，觀眾大讚她演繹惡毒看護入木三分，夠晒乞人憎，令人恨之入骨，更被指有力憑角色爭獎。對此，寶珮如就特意拍片感謝觀眾好評：「可以同到咁多高水準、高水平嘅演員一齊合作，兼得到大家認同我好開心，真係好開心，我並無諗過自己嘅成就或有咩任何提名，我會繼續努力學習，希望喺未來嘅日子，演多啲不同角色。」

而特別演出的修哥，對於票房逆轉報捷同樣感到興奮，亦憶起拍攝時與姜大衛和余香凝的合作，胡楓表示：「《白日之下》當初票房並唔理想，但點解愈映愈旺場，主因因為電影好，觀眾有共鳴，一傳十，十傳百，故此而家愈收愈多，認真恭喜，證明電影好會有觀眾欣賞，我對呢套戲嘅評係咩，就係Very Good喇！老實講，每一個演員都演得非常非常之好，你細心睇吓，就連臨時演員都會做戲，而家非常少有，至於姜大衛演技一流，大家都公認，而余香凝我第一次同佢合作，我覺得佢演得好爐火純青，令我非常欣賞，我同佢哋合作我感覺到非常非常愉快。」戲中演修哥女兒的譚玉瑛，表示票房成績令人鼓舞：「嘩，簡直喜出望外，冇諗過咁短嘅一場戲，會得到咁多正面嘅回應、鼓勵，票房證明咗香港人係好關心香港事，那麼香港就會變得更可愛喔！」

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胡楓在片中與劉沛蘅Hillary飾演外公與孫女。 譚玉瑛只得一場戲，但已相當搶鏡，
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