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娛樂
2023-09-28 23:00:00

白日之下｜余香凝姜大衛揭殘疾院舍黑幕 獲選為香港亞洲電影節開幕電影

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余香凝在《白日之下》演記者，揭發殘疾院舍不人道生活。

余香凝在《白日之下》演記者，揭發殘疾院舍不人道生活。

由余香凝、林保怡、姜大衛、朱栢康等合演的《白日之下》，由劇集《IT狗》導演簡君晋編劇及執導，改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相，獲選為20屆香港亞洲電影節開幕電影，將參展第36屆東京國際電影節「亞洲電影巡迴放映」單元。電影將於112日公映。

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姜大偉在《白日之下》首次挑戰演神智不清長者。 《白日之下》改編自真實事件，揭露揭露殘疾院舍監管問題。 簡君晋導演表示：《白日之下》畫面可能很絕望，但仍有一班人堅持著向前走，為大眾發聲，希望可以帶來少少的改變。

面對扭曲荒謬 如何應對

《白日之下》講述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。電影取材自多宗香港發生的真實個案，朱栢謙表示：「好多人在這個社會底下生活得不快樂，他們的聲音難以被人看見。」導演阿簡指：「新聞工作者、記者面對好多好扭曲、荒謬的事，但他們應該如何去應對？」而Jennifer進行前期工作時，她回應：「從每個記者口中聽到的都是不放棄，想報導真相。」眾人都對於這些經歷印象深刻。

《白日之下》改編自真實事件，揭露揭露殘疾院舍監管問題。 姜大衛指演院友有不同的殘疾問題，各演員的演出有說服力又不過火，令電影生色不少。

姜大衛挑戰演失智長者

姜大衛(John)於上周和簡導飛往吉隆坡出席由亞洲電影大獎學院主辦之「香港電影巡禮」放映活動，同行還有仔仔姜卓文陪伴，John哥睇首映時深受觸動，心情久未平復，一時說不出話來，他表示，「自己從未演過這類角色，要扮演一名神智不清，住在殘疾院舍的老人，戲中角色亦比自己真實年紀大，很有挑戰性。」John哥特別請大家留意臨時演員，「雖然他們是臨時演員，但演出都十分出色，每位院友都有不同的殘疾問題，有說服力之餘卻不過火，演出經驗豐富如我亦感讚嘆，是他們令電影生色不少，更具說服力。」簡導表示：「這部電影呈現的畫面可能很絕望，但仍然有一班人堅持著向前走，為大眾發聲，希望可以帶來少少的改變。」

另外，卓韻芝執導古天樂、游學修及袁澧林主演的《送院途中》，亦與《白日之下》參展東京國際電影節同一單元，大馬知名導演鄭建國監製作品《La Luna》，《La Luna》更入圍了電影節的「亞洲未來單元」成為競賽電影。

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