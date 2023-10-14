白日之下｜余香凝產後未收身慎選戰衣出席金馬獎 梁雍婷冇信心獲獎(附訪問片)

由簡君晉導演、爾冬陞監製，余香凝主演的電影《白日之下》，昨晚於第20屆香港亞洲電影節舉行首映，3人聯同一眾演員包括姜大衛、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、胡楓一同出席電影節開幕禮，其中余香凝和梁雍婷(Rachel)憑此片分別獲提名金馬獎最佳女主角和最佳女配角，兩人大談感受，並期待下個月往台灣出席金馬獎頒獎禮，余香凝回想獲悉提名金馬一刻，便跟媽媽及女兒一齊喊，工人姐姐見狀亦好擔心，「其實個女都唔知發生咩事，但知我係開心，於是話幫我抹眼淚。隨後每個人打來祝賀的電話，講多兩講又喊，斷斷續續喊咗好多次。」而Rachel就坦言對自己冇信心，「好多人對我有信心，但我當日就唔敢睇直播，到呢刻都覺得好夢幻，未消化到自己入圍是甚麼一回事。」