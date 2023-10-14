白日之下｜余香凝產後未收身慎選戰衣出席金馬獎 梁雍婷冇信心獲獎(附訪問片)

由簡君晉導演、爾冬陞監製，余香凝主演的電影《白日之下》，昨晚於第20屆香港亞洲電影節舉行首映，3人聯同一眾演員包括姜大衛、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、胡楓一同出席電影節開幕禮，其中余香凝和梁雍婷(Rachel)憑此片分別獲提名金馬獎最佳女主角和最佳女配角，兩人大談感受，並期待下個月往台灣出席金馬獎頒獎禮，余香凝回想獲悉提名金馬一刻，便跟媽媽及女兒一齊喊，工人姐姐見狀亦好擔心，「其實個女都唔知發生咩事，但知我係開心，於是話幫我抹眼淚。隨後每個人打來祝賀的電話，講多兩講又喊，斷斷續續喊咗好多次。」而Rachel就坦言對自己冇信心，「好多人對我有信心，但我當日就唔敢睇直播，到呢刻都覺得好夢幻，未消化到自己入圍是甚麼一回事。」
想與許光漢阮經天集郵
問到準備穿甚麼戰衣時，余香凝表示要視乎身形如何，「始終係產後未完全收身，搵緊一套可以突顯自己長處，遮掩自己短處嘅戰衣。現在距離拍攝時的狀態，還差十磅有多，所以都好難達標，不過身邊人都話我咁快出嚟工作，狀態都算係咁，最緊要休息多點。」而Rachel因為疫情，幾年冇去過台灣，在尋找戰衣方面有一要求︰「希望去到當地暴飲暴食幾日後仲著到。」金馬獎台灣男神雲集，談到集郵對象時，余香凝豪不猶豫選了許光漢，梁雍婷就話個個都想集，她自爆喜歡大叔型，最後選了在《周處除三害》中佬味十足的阮經天。