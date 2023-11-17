白日之下｜姜大衛一個動作令全場落淚 簡君晋解構失智長者角色：假如扮傻是處世態度？(附訪片)

現年76歲的姜大衛(John哥)近年再次活躍於大銀幕，他在簡君晋執導的社會寫實電影《白日之下》演患腦退化(失智症)的殘疾老人院院友通伯，與女記者曉琪(余香凝飾)的一段「爺孫情」，真摯感人。尾段一場雨中戲，更是點題的重頭戲之一，通伯安慰默默落淚的「孫女」：「不要為一個正確決定而內疚。」令不少觀眾眼濕濕。簡導透露，原來拍攝時攝影師、服裝、美指等人員，都禁不住落淚，全因John哥臨時加插的一個小動作。John哥形容，純粹是演員投入角色的即時反應，「她淋著雨又哭著，我贊成她所做的事，下意識要保護她，就給她一頂帽。」

見證姜大衛胡楓同框：有點自豪 《白日之下》劇本取材自多宗真實案件，其中包括2015年曾經轟動一時的護老院虐待事件，簡導為電影搜集資料時，發現不少無親無故的獨居老人，往往要在院舍孤獨終老，他憶述，「有次經過九龍城的地舖安老院，看到有位伯伯召我跟我傾偈，佢話已多年沒跟院外的後生仔傾偈，於是我跟他閒聊一會，他的眼神好深刻，我將這畫面放入通伯角色裡。」電影找來John哥和胡楓(修哥)等資深演員演院舍長者，簡導表示，「睇到John哥和修哥一齊出現，嘩！六、七十年代電影的代表，當時我跟攝影師講，呢個畫面真係有點自豪。」

直認曾經自以為是 童星出身的John哥，早年曾奪亞洲影帝殊榮，他自言近年是回歸大銀幕，現時接戲首看劇本，他半說笑指，「角色要特別或有挑戰性，其次是能否與導演溝通，今次角色真係好特別，就算唔鍾意個導演都會接。另外係片酬，不過大家都知現時的電影業環境，我常跟人說別要求太多，真係要救電影界，不代表我好厲害，但盡量做。」縱橫影視圈數十載，曾是名導張徹的御用小生，John哥坦言曾經自以為是，「以前你不讚我，我就不理你。我覺得劇本好就好、唔好就唔好，我的做法都是對的，我試過這階段，但失敗了。」

為了生存 詐傻扮懵？ 經歷過人生高低，John哥絕不介意演爺爺或做配角，與新生代導演和演員合作，亦有商有量，簡導感激John哥主動提意見，例如通伯會拎走曉琪的煙，擔心她會傷身，設計小動作來增加互動，令一段爺孫情更添實感，「尤其最後在雨中那場戲，John哥看到Jennifer淋雨，很自然將自己的帽子擺放她頭上，起初我也有點懷疑，當試拍這場戲時，我發現周圍的攝影師、美術、服裝等，真係落淚。」John哥代入角色作回應，「我真係覺得她很慘，淋著雨被人鬧，但我保護不了她。除了電話，這頂帽是我珍而重之的家當，好似條命咁重要，我贊成她所做的事，下意識要保護這女生，她哭著又下著雨，就給她一頂帽，想不到反應咁好。」 通伯早年行船，漂泊不定，以失智長者的身份，安居於殘疾和老人院舍逾10年，在John哥眼中，通伯實質是最清醒的一位院友。簡導指出，真實事件的兩位偵查組記者，自認是院舍一位失智長者從外國回流的孫女，從而搜證揭發私營院舍虐老實況，令他忽發奇想，「如果他們因而建立爺孫情又如何？假如失智扮傻是處世態度，一個人為了生存會否扮傻？或是一時瘋癲一時清醒，角色可能會更立體。」