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娛樂
2023-11-07 10:45:20

白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友獲讚演技出色 車禍毀容險退出幕前？

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白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友獲讚演技出色 車禍毀容險退出幕前？

白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友獲讚演技出色 車禍毀容險退出幕前？

香港電影《白日之下》已上映，電影改編2015年劍橋護老院虐待院友真實事件，為《IT狗》導演簡君晉執導嘅第二部電影，並由余香凝、林保怡、姜大衛及梁雍婷等主演，以新聞行業視角揭開殘疾院舍殘酷陰暗面。《白日之下》早前獲第60屆台灣金馬獎最佳女主角、男、女配角、美術設計和造型設計等5項提名；除咗主角及配角演繹出色，電影於香港上映後，連綠葉演員嘅表現均被激讚，例如飾演看護「芳姐」的寶珮如，被指睇到令人好心寒，演技出色。

白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友，獲讚演技出色。 白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友，獲讚演技出色。 白日之下｜寶珮如飾冷血看護虐待院友，圖為她宣傳電影與余香凝等合照。 白日之下｜余香凝的演技獲讚賞。

寶珮如於《白日之下》中重現於露天地方用水喉為院舍病人沖身嘅虐老案件畫面，又對心智只有6至7歲的明仔（周漢寧飾）用釘書機釘手臂施暴；寶珮如於《白日之下》內唔係佔好多戲份，但觀眾紛紛大讚寶珮如，稱不用誇張表情，就足以演譯出冷血性格及麻木不仁的冷酷暴力，令人留下深刻印象。

寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG） 寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG） 寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG） 寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG） 寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG） 寶珮如除了白日之下外，還參演過藍天白雲、濁水漂流（寶珮如IG）

寶珮如曾於1999年發生車禍因而毀容，包括下顎面骨盡碎及盤骨移位，手術後臉上裝上鈦金屬片及鑲螺絲，7年間不斷進出醫院做手術。當時寶珮如因受傷停工致經濟出現問題，幸得袁潔儀和「黑哥」姜皓文等好友幫助。寶珮如後來靠信仰度過難捱日子，2011年更遇到現任老公鄧秋雄，相識僅2個月閃電結婚；老公亦鼓勵寶珮如重投演藝圈，繼續自己未完成嘅夢想。老公激勵下，寶珮如參加試鏡並接拍電影《藍天白雲》，更於2018年憑獲香港電影金像獎「最佳女配角」提名，當時老公更陪伴寶珮如走上紅地毯。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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