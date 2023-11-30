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娛樂
2023-11-30 12:39:45

白日之下｜昂然進入第五周 林保怡加入謝票團賀票房衝破1700萬

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白日之下｜昂然進入第五周 林保怡加入謝票團賀票房衝破1700萬

《白日之下》台前幕後一行12人走入戲院親身答謝觀眾。

以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，轉眼上畫近一個月，票房持續上升，上映期間更多日成為單日票房冠軍。截至1129日，電影上映28日累積票房經已衝破1700萬！團隊上下都非常感激觀眾支持，故特意在昨晚踏入上映第五周前一晚，導演簡君晋率領一眾演員，包括姜大衛、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、朱栢謙、許月湘，以及主題曲主唱者黃妍（Cath）、編劇李卓風、唐翠萍，組成開畫以來最強大的謝票團隊，台前幕後一行12人走入戲院親身答謝觀眾，並祝願電影踏入第五周，票房繼續有好成績。

《白日之下》台前幕後一行12人走入戲院親身答謝觀眾。 《白日之下》台前幕後一行12人走入戲院親身答謝觀眾。

難得見到12位台前幕後人員同場出現，觀眾反應非常熱烈，姜大衛更主動搞氣氛，即場戴上戲內角色通伯的標誌鴨嘴帽，全場觀眾拍掌起哄，他笑言：「其實通伯唔傻㗎，好似我咁醒嘅，好多謝大家支持《白日之下》，希望大家真係多啲入戲院睇電影，香港電影真係好多好好睇嘅。」加入團隊謝票的保怡，亦都跟在場觀眾打成一片：「剛才阿John哥（姜大衛）見到我嘅時候，話想打我，哈哈哈，呢個院長真係抵打，係啊，真係一個魔鬼嘅角色嚟架。」謝票團隊亦即場送贈紀念版鴨嘴帽，影迷們都非常驚喜。

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電影上映近一個月以來，口碑載道，導演簡君晋再次言謝觀眾的愛戴，並感恩的說：「白日之下準備踏入第五周，票房好即係代表好多人入場支持，呢個都係我哋最想見到，同埋引起坊間討論以及反思，希望電影可以去得更遠。」幾位演員亦都呼籲觀眾繼續入場，期望票房有更佳成績。林保怡：「希望觀眾除咗支持之外，就係話畀朋友聽啦，其實一部好嘅電影係好難得到。」John哥：「我就相信一套好嘅電影，一定有觀眾睇，今日嘅影評、票房啊，我哋都已經好享受好滿足，多謝大家。」Jennifer：「去到第五個星期，依然係見到都有好多觀眾入場，所以真係要多謝佢哋每一位，同埋嚟緊都會喺北美上映，我都希望電影可以去到更加多不同嘅地方上映，畀更多不同嘅人睇到。」Rachel：「我們好期待，可以能夠喺第五周啦、第六周，不久嘅將來繼續可以見到更加多嘅觀眾選擇睇《白日之下》。」

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林保怡昨晚亦加入團隊謝票。 姜大衛在是次謝票活動上大搞氣氛。 余香凝多謝每一位入場觀眾。
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