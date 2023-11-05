白日之下｜林保怡深信人群是力量 余香凝梁雍婷去院舍「放蛇」實地考察

香港人很善忘，2015年曾經轟動一時的護老院虐待事件，今日還有幾多人記得？社會寫實電影《白日之下》結集近10年多宗私人院舍非人道對待院友事件，由《IT狗》導演簡君晋執導，入圍今屆金馬獎五項提名，其中余香凝(Jennifer)、林保怡(Bowie)和梁雍婷(Rachel)分獲提名「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」，入行逾30年的林保怡，憑著在戲中演殘疾院舍的視障院長，首次獲電影獎項提名，他形容角色是一個走得很歪卻自認沒有錯的人，若以林保怡的角度看，他直言，「只能說兩個字，就是一個__。」

投入智障角色 隨地執雞塊食 原來林保怡於兩年前曾因撞期問題推卻參演《白日之下》，至去年古天樂親自聯絡，他才認真細看劇本，「睇完覺得OK，反正沒試過，就試試吧。」首次演弱視角色，在導演安排下，跟一位弱視朋友見面，「我們相處了兩個小時，我的模仿力很強，在那兩個小時裡有很多學習了解。」Rachel演智障女生小鈴，與Bowie有不少對手戲，當然不敢怠慢，她與同演智障人士的周漢寧扮作家屬到院舍觀察，再做資料搜集，從而設定小鈴的反應，例如與喜歡的人分享雪糕、貼紙，不開心時會自殘，「有場戲是開冬至派對，全場臨時演員都投入演出，我掉了一件雞塊在地，毫不猶豫從地上檢回來食，因為小鈴唔會諗污糟。」林保怡大讚做足功課，每次入片場已經是角色，「她會突然用手拎雪糕，不停塞比我食，但回想她的智商，又好正常，很生活化和真實的演法。」

角色乞人憎 靠剪髮剃鬚抽離 林保怡認為演寫實劇本，要呈現角色最真實一面，細節尤為重要，故也有向導演提議「加戲」，「我跟Rachel有很多親密接觸，她伏在我大腿，讓我幫她挖耳朵，是我提議的，因為弱視的人睇唔清楚，要很靠近她，這是很親密的舉動，媽媽會為女兒做，但不會隨便跟陌生小孩做，就這樣慢慢滲入，帶出一種不可接受的行為。」院長自命愛錫老弱傷殘，性侵、虐老仍理直氣壯，Bowie坦言，「院長是一個走得很歪、很錯的人，令我睇到好忟，但院長唔會覺得自己有錯，壞人做壞事唔會覺得做錯。」為了投入演乞人憎角色，Bowie自爆回家都避免照鏡，「希望快點拍完，好唔開心，我記得拍完就馬上剪頭髮剃鬍子，一個鐘後變返自己。」Jennifer驚嘆Bowie細緻演繹，「他做了很多劇本沒寫的東西，好厲害，想得很仔細。」

怯住打林保怡 余香凝演揭發虐待和性侵院友事件的女記者凌曉琪，外冷內熱，被現實的挫敗磨蝕，為了演繹角色，她特地與當年負責偵查報導的原型人物見面，更親自「放蛇」， 「我找了幾間在葵涌區的院舍，打電話去幫家人找床位，想睇真實狀況，我見人手真的不足，主管是一個很老的婆婆，但她要照顧其他人；另外一間已經出過事，我再上去已好有規模，裝修好靚，但好避忌，我純粹拎電話出來，職員即刻問是否要影相。」為了體驗偵查過程，她亦每晚搜尋整理相關事件的資料。談到最深刻的戲，其中一場是兩人在報館當面對質，充滿張力， Jennifer坦言有壓力，「我真是很膽小，尤其面專業的演員，其實有場戲要我用道具打他，真係有點驚，但角色又包含生氣的情緒，最後導演沒有放進戲裡。」她自言是眼淺的人，拍戲期間心情沉情，「每天返屋企，個心都好唔舒服，好彩有女兒，見到她就可拉我出現實。」

選擇公義和善良 《白日之下》絕非娛樂片，社會寫實電影正是要帶來反思，余香凝深有感悟，「就算善未必有善報，惡未必有惡報，但我都會選擇公義和善良，現今世界，你打開報紙，很多時會問點解，每天都有這種事發生，但不代表我們要選擇無視，或者要做一個壞人。」為人母親，Jennifer可擔心子女如何面對扭曲世界的價值觀？「即使世界如何崩壞，希望由我告訴她的價值觀或人生觀，可盡量睇到正向一面，或以正面態度面對這些壞事。」 別再視而不見 戲中的女記者不斷被質疑，改變世界，談何容易？當不公義的事情，天天上演，或許仍會慨嘆荒謬絕倫，接著就會拋諸腦後，但平凡如你我他，又能做甚麼？林保怡語氣堅定地表示，「人群是力量，多些人知、多些人了解，就是一種力量！《白日之下》希望大家能留下深刻記憶。」梁雍婷續說，「最深刻的對白是，Jennifer與朱謙(上司)的對話，或許報道刊登了，大家過兩天便忘記，但Jennifer回應說兩日也好，我們希望這電影的迴響更大，觀眾不只記得兩日。」Rachel以韓國電影《熔爐》作例子，促使法院重審聾啞學校的性侵和虐待案件，「先別想要像《熔爐》的迴響，但最少當睇到受害人或生活受壓迫的人，知道應怎樣關懷他們，其實踏出關懷這一步，已足以改變，而不是選擇百日之下，都視而不見。」