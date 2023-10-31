白日之下｜監製爾冬陞多得古仔投資 辦觀映場獲群星踴躍支持

由天下一電影及劉鑾雄慈善基金出品，以記者工作為題材的電影《白日之下》將於11月2日上映，昨晚（10月30日）電影率先舉行群星觀映場，監製爾冬陞、導演簡君晋，有份主演的余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、周漢寧、許月湘、高翰文、劉沛蘅，以及電影主題曲《日光漂白》主唱者黃妍均有席，眾人在觀映儀式上都有分享拍攝感受，並祝願電影票房大賣。

《白日之下》早前參與各地影展經已好評如潮，加上電影獲第60屆台灣金馬獎五項提名，令一眾台前幕後都對電影上畫後成績充滿信心。包括Jennifer入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角，以及角逐最佳美術設計及最佳造型設計。余香凝在觀映禮上表示：「好感恩參與呢部電影，我對香港觀眾亦都好有信心，相信佢哋都會想睇一部關注社會問題的電影。」林保怡幾年前經已獲導演邀請演出，對於電影終於上畫有相當大感受，他稱：「其實部電影真係籌備咗好耐，電影卒之可以見到大家，記得入場睇《白日之下》﹗」憑電影首獲提名金馬的Rachel，就特別感謝一眾參演演員：「希望觀眾入場，除了留意電影入面嘅題材之外，同埋一班好有心嘅台前幕後之外，還會留意臨時演員和特約演員的演出，多得佢哋先有咁好嘅氛圍，所以都想觀眾留意一班勞苦功高的團隊。」周漢寧亦同樣感謝戲中台前幕後所有工作人員：「這套電影團隊入面每個人都好畀心機，好想做好部戲，所以我都相信電影會有好成績。」有份演出的陳湛文和梁仲恆，就異口同聲說榮幸有份參與演出，呼籲觀眾入場支持電影。