白日之下｜票房衝破500萬 古天樂現身慰勞宴感謝台前幕後助其圓夢

由天下一電影出品，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上映後好評如潮，踏入上畫第二周首日（11月9日），單日票房收超過45萬，比起開畫日（11月2日）票房升幅超過兩成，令《白日之下》的累積票房成功衝破500萬。日前電影舉行慰勞宴，答謝台前幕後一班工作人員，這晚現身的包括古天樂、監製爾冬陞、導演簡君晋，有份演出的余香凝、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、寶珮如、譚玉瑛、羅浩銘，以及唱出主題曲《日光漂白》的黃妍等，電影團隊上下難得齊人，大家都集氣期望票房愈升愈高。

月底出戰金馬獎 古天樂百忙之中現身慰勞宴，鼓勵團隊繼續努力，而黃妍亦有應大家熱情起哄，即場獻唱主題曲，古仔聽畢有感而發，感謝團隊助其圓夢。「多年前我已經跟爾冬陞講，想拍一部類似他當年的作品《癲佬正傳》，一樣如此有社會性的電影，好感謝台前幕後完成這部《白日之下》，電影亦話畀觀眾聽，我哋香港電影人係有心，有能力拍一部好的作品。」而作為監製的爾冬陞，亦都再次公開感謝古仔和導演：「要多謝阿簡，因為我其實做監製，我要放棄好易，如果唔係導演包括兩位編劇嘅堅持，佢哋不斷改劇本，再集合天時地利人和，電影唔會出現，呢部戲搵到第5間公司先有投資去開拍，古仔睇完劇本冇考慮好耐，佢從演員角度覺得戲好，再次多謝兩位。」余香凝及梁雍婷憑電影，月底出戰金馬獎，她們分別獲提名影后及最佳女配角獎，兩位都有互相鼓勵對方，Rachel就表示：「我哋成team人都好有士氣，由拍攝到而家都係超級有愛嘅團隊，大家喺無論咩場合，大家都互相支持。」Jennifer亦指電影感染到身邊很多人：「同埋呢個士氣唔止我哋，更帶動到整個電影圈，身邊所有觀眾、朋友、所有人睇完都會幫我哋，分享叫人入場睇，好神奇，好感激全部人都幫助我哋。」除了兩位之外，林保怡亦有份入圍今屆金馬獎最佳男配角，另電影亦入圍最佳美術設計及最佳造型設計。