白日之下｜黃妍首度獻唱電影歌曲 盼主題曲與觀眾分享感受

由姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆等主演的電影《白日之下》，即將於11月2日上映。這部電影主題獨特，以記者工作及殘疾院舍黑暗面為題材。黃妍 (Cath) 首度為電影獻唱的主題曲《日光漂白》，歌曲由朱芸編作曲、周耀輝填詞。導演簡君晋更偕朱芸編不惜功本，遠赴意大利羅馬的舉世知名錄音室Forum Studios Roma錄製配樂。

電影《白日之下》正是改編自多宗關於殘疾院舍黑幕的報道，Cath看過電影後，有著很深的感受，她說：「睇完套戲好難平伏心情，因為有睇過呢單新聞，作為一般市民唔知當中細節，但呢套戲用受害者同記者角度去講返成件事，令我好大感受。」在導演簡君晋知道Cath 曾修讀新聞系亦做過見習記者後，馬上敲定她就是演唱主題曲的不二人選。

周耀輝當年亦有留意這一宗新聞，而電影中特別著墨描寫記者的部份，令他有很深的體會，他說：「片中嘅記者，傻更更唔理阻力追尋真相，嗰一種天真係一樣好珍貴嘅嘢。而作為電影主題曲，好希望觀眾睇完電影，唔單只帶著憤慨離場，同時亦希望大家有被鼓勵、有一道溫柔嘅力量繼續行落去嘅感覺，因為世上仲有呢啲傻更更嘅人，要行，就一齊行落去。」