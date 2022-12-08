白日青春｜金馬影帝黃秋生自嘲冇得揀：舊晉導演唔搵我 戲言終可與「劉德華」演父子

黃秋生憑《白日青春》首次獲封金馬影帝，今日(8日)秋生與奪得最佳新晉導演、最佳原著劇本獎的劉國瑞接受傳媒訪問，秋生繼《淪落人》後再憑著主演新導演作品獲獎，問他是否特別喜歡與新導演合作時，秋生就幽默回應：「無得揀，因為舊晉唔搵我，惟有搵新晉導演合作。」兩人被問到可會對金像獎再下一城信心大增？秋生答道，「贏硬，人哋！」劉國瑞導演就認為金像獎有不少新導演的作品，競爭較大，很難作比較。
談到跟黃秋生合作，劉國瑞導演坦言，首次跟資深演員合作，起初也戰戰兢兢，但感激秋生的提點，「記得初次見面傾劇本，我原本諗住講有甚麼理念，好記得他跟我說，你不用講呢啲，傾角色就可以，印象很深刻，他不會講跟角色冇關的事。」
周國賢勁似劉德華？
秋生表示，獲獎後也有隔空與遠方家人慶祝，打算下年親身飛往當地團聚。兩人均表示已過了最興奮階段，現已收拾心情，重回工作軌道。談到對戲裡小演員林諾的印象，秋生笑言：「幾生猛，好似生蝦咁！」他戲言，最深印象是與戲裡兒子周國賢的對手戲，「劉德華幾好，佢(周國賢)真係好似，我經常想劉德華做我個仔，終於恨到！」
談到終能物色合適的助手，秋生指大家認識已久，笑言對方未完全答應，「最困難係出埠，六親不認，時間不穩定，要信任，很難放一個不認識的在身邊。」