白日青春｜金馬影帝黃秋生自嘲冇得揀：舊晉導演唔搵我 戲言終可與「劉德華」演父子

黃秋生憑《白日青春》首次獲封金馬影帝，今日(8日)秋生與奪得最佳新晉導演、最佳原著劇本獎的劉國瑞接受傳媒訪問，秋生繼《淪落人》後再憑著主演新導演作品獲獎，問他是否特別喜歡與新導演合作時，秋生就幽默回應：「無得揀，因為舊晉唔搵我，惟有搵新晉導演合作。」兩人被問到可會對金像獎再下一城信心大增？秋生答道，「贏硬，人哋！」劉國瑞導演就認為金像獎有不少新導演的作品，競爭較大，很難作比較。

談到跟黃秋生合作，劉國瑞導演坦言，首次跟資深演員合作，起初也戰戰兢兢，但感激秋生的提點，「記得初次見面傾劇本，我原本諗住講有甚麼理念，好記得他跟我說，你不用講呢啲，傾角色就可以，印象很深刻，他不會講跟角色冇關的事。」