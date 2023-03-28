白日青春｜黃秋生預告出自傳 睇淡影帝寶座︰個個都係強敵

由黃秋生、林諾主演的《白日青春》昨日舉行首映禮，此片在第41屆香港電影金像獎提名四項大獎，包括「最佳男主角」、「最佳編劇」、「最佳新演員」及「新晉導演」。秋生早前憑此片獲台灣金馬影帝，問到有沒有信心在金像獎獲獎，他表示入圍的對手個個都是強敵，只得他不夠勁，所以對獲獎的信心不大，但很期待當日可以見到劉青雲等老友。他透露將於7月在書展上推出自傳，又為9月的舞台劇做準備。他坦言現時年紀大，記憶力衰退，對背劇本及練琴感到吃力。

與秋生要講哲學

馬來西亞籍導演劉國瑞稱今次與秋生合作獲益良多，並指對方會以行動去做出來。秋生聞言即笑謂︰「咁客氣呀你！初頭識你仲係好清純，而家做乜變得咁狡猾。」劉國瑞指秋生是一個有個性演員，會以哲學角度去處理角色，所以與秋生溝通不能談最表面的東西，而是要傾角色最核心的事及要有深度

劉國瑞提到今次電影選角花了大半年的時間，並從學校、NGO、社區中心與超過二百位小數族裔演員接觸。他表示秋生與林諾相處愉快，秋生亦明白如何與小演員相處。他又大讚林諾是天才演員，指對方沒有演戲經驗，去到第六日拍戲時已經掌握到拍攝流程。

林諾讚秋生很好人

林諾稱秋生看上去很惡，但對方是很好人，會講笑話，並會在適當時間提點他，非常溫柔，從來沒有鬧過他。問到日後會否繼續演戲，他表示如果不影響科神及返學，也可以去演戲。他表示有跟老師及學生分享獲獎的照片，大家都很支持他，更很期待到戲院看他的演出。