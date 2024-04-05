白晝如焚｜鄧麗欣完成拍攝超過兩年未能抽離：感覺唞唔到氣

由鄧麗欣與劉以豪主演的懸疑愛情電影《白晝如焚》已於4月4日上映，早前女主角鄧麗欣（Stephy）先拔頭籌，代表《白》片往「福岡旭日國際電影節」參展，並獲頒「特別功績賞」，以表揚其一直以來多變的演出。

《白》當中，Stephy與以一段情牽糾纏長達12年，二人陷入一段剪不斷理還亂的愛情之中，而在電影中一人分飾兩角的Stephy大爆電影一部淒美的輪迴故事：「我戲中的角色放不下心中的執著，她就像帶著過往的怨恨，不停循環，一直走不出這個悲傷的輪迴。」原來Stephy時有憶起片中角色「言貞」和「林音」的悲痛經歷之時，均會不禁哽咽落淚，Stephy道出心聲：「拍攝《白晝如焚》呢部電影，影響我好大，但我又偏偏喜歡挑戰這樣的演出，都忍不住覺得自己太自虐，好犯賤，唔知點解會咁enjoy演出沉浸喺咁悲傷嘅角色，就好似喺愛情入面，一直要去成為悲劇人物一樣。」 Stephy又表示雖然完成拍攝超過兩年，但情緒仍然相當投入：「之前一度以為自己抽離咗角色。點知喺大銀幕睇返忍唔住喊，感覺全程都唞唔到氣！宣傳時，提起某些重要場景，角色情緒馬上一湧而上，驚嘆自己對角色感受仍然咁深。」