白色強人2｜劉温馨疑為事業拒前男友求婚 入行9年終由閒角升呢

劉温馨於TVB熱播劇集《白色強人II》與郭晉安飾演一對離婚夫妻，充滿火花。飾演TNN新聞部總監張庭嘅劉温馨，性格高傲，誓要阻止YT（郭晉安飾）嘅《全面開放藥物名冊草案》通過，更加因為妒忌YT與呂靄寧（張曦雯飾）情侶關係，而暗中與醫發局主席溫銘章（張達倫飾）合作。雖然劉温馨劇中角色唔討好，但其演繹就被觀眾大讚。

網民就到劉温馨社交平台留言表達支持，又指好鍾意睇佢同郭晉安嘅戲份：「我好欣賞你係呢套劇演出既表現，温馨演得非常出色」、「憎你就證明你演技出色，加油」、「繼續留意你之後的發揮」、「在白色強人2你好型呀」等等。31歲劉温馨其實從小就返內地讀書，畢業於名校中央戲劇學院表演系，亦係章子怡師妹，更曾經擔任2008年北京奧運火炬手及中國「金石小姐」冠軍。

閒角做到女配角

劉温馨2013年參選香港小姐競選，同屆有陳凱琳、劉佩玥及蔡思貝等人，當時於初賽觀眾投票中票數次於冠軍陳凱琳，可惜最後大熱倒灶，僅獲頒「最上鏡小姐」。其後，劉温馨加入藝訓班入行，佢曾表示劇情需要的話，唔同角色都會嘗試，亦唔怕豁出去做大膽演出。結果，入行9年終於由閒角做到女配角，戲份更愈來愈多；例如曾喺劇集《愛美麗狂想曲》以性感拉丁舞造型主動激吻陳豪搶鏡、《香港愛情故事》飾演石修第二任妻子小芬及《寶寶大過天》飾演吳岱融與商天娥嘅第三者，兩段忘年戀都令人印象深刻；不過有網民就替劉温馨感到不值，認為TVB成日安排佢做拆散人家庭嘅角色。

現實中嘅劉温馨感情狀態為單身，據指前男友係一名金融才俊，曾經向其求婚並希望婚後一同移居加拿大，不過劉温馨唔想放棄事業而分手收場；劉温馨努力工作同時積極儲蓄，希望35歲前斥資最多800萬，購入1房單位上車，而目標地區為九龍何文田。

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