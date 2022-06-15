白色強人2｜唐詩詠爆好快有得睇 傳7月尾開播 視帝視后加入救收視？

TVB醫療劇《白色強人》2019年播出時贏盡口啤，仲奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳劇集」獎項，TVB更食住個勢開拍續集，不過李佳芯、馮盈盈及何廣沛就被踢走，反而加入陳豪和胡定欣視帝視后人馬；日前，唐詩詠就喺IG分享與《白色強人II》馬國明、郭晉安等慶祝生日照，仲大爆好快可以睇到新劇。

《白色強人II》由郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、新加入胡定欣及陳豪演出；近日有消息指《白色強人II》將於7月25日晚上9時半播映，共30集。節目講述明成北醫院再次成為權力鬥爭之地，郭晉安和馬國明為開放藥物名冊意見分歧，胡定欣就戀上馬國明，與唐詩詠上演一場三角關係。另外，2020年港姐季軍郭柏妍亦有份演出《白色強人II》，仲與陳豪有感情線，出道唔夠兩年嘅郭柏妍比同屆港姐謝嘉怡、陳楨怡機會更多，除咗之前播出嘅《雙生陌生人》及即將播出嘅《白色強人II》，郭柏妍仲敲定加入《旁觀者》、《破毒強人》劇組，有望成為上位小花。

《白色強人II》去年釋出絕密劇照時，已令劇迷期待，不過翻看近日TVB晚上9時半播出嘅劇集收視極差，《雙生陌生人》更因收視低迷而由原定25集濃縮成20集提早結局。直至《十八年後的終極告白2》播出先稍微令收視回升，未知之後播出嘅《黯夜守護者》及《白色強人II》又可唔可以力挽狂瀾？

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