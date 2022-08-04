白色強人2｜陳豪張曦雯成最喜歡明成北「男女醫生」 網民激讚：真係好似醫生

TVB劇集《白色強人II》除咗沿用上輯舊有班底：郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯、蔣志光等人，更加入胡定欣及陳豪演出，劇中演員嘅表現均被大讚。噚晚（3日）嗰集講述愛滋病確診病人Amanda（楊梓菁飾）遇上車禍，蘇怡（唐詩詠飾）為佢進行急救期間不慎擦傷，由於唐明（馬國明飾）將就洩密一事接受醫發局聆訊，蘇怡即使擔心受感染，都唔同唐明講自己係幾時整親，費事佢憂心。原來唐詩詠同馬國明已經多次合作，2011年《紫禁驚雷》更演過夫妻。

張曦雯獲讚好醫生好朋友好女友

除咗唐詩詠與馬國明呢對CP廣獲好評，Yan（張曦雯飾）和YT（郭晉安飾）呢對情侶都非常入屋。雖然郭晉安在劇中角色份人正經，但張曦雯取笑前男友Vincent（陳豪飾）唔識講大話之際，反被郭晉安捉弄、張曦雯唔想郭晉安誤會而急著解悉一幕，帶出打情罵俏氛圍，更被網民大讚：「好醫生、好朋友、好女友」。陳豪於劇中飾演急症室副顧問醫生李文信，醫術高明兼性格瀟灑，網民更力讚佢前晚（2日）拒絕葉晴（胡定欣飾）提出升職機會一幕嘅表現，表示陳豪每個微細表情管理都恰到好處：「真係好似醫生」、「感覺最好係陳豪」、「陳豪真係好型，頭先逐個醫生近鏡，佢明顯型過其他仔」、「陳豪把聲其實好好聽」等等，孖住張曦雯成為網民最喜歡嘅明成北「男女醫生」。

至於，YT為查明葉晴入明成北最終目的，搵人查佢身世；而原來佢男朋友（翟威廉飾）患有罕見病，當年佢喺英國替對方違規進行手術，因而面臨聆訊；劇情更回帶至翟威廉簽署放棄急救同意書時，身旁嘅胡定欣以數個表情就已演繹出嗰份痛心及無奈心情，令觀眾大讚其表現。

《白色強人II》截圖

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《白色強人II》截圖

《白色強人II》截圖

《白色強人II》截圖

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《白色強人II》劇照

《白色強人II》劇照

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原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載