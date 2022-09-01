白色強人II丨上位小花郭柏妍演驚恐症病人 處女作演技獲網民讚賞

踏入結局周嘅TVB劇集《白色強人II》演員陣容鼎盛，除咗有五大視帝視后及多位實力派演員之外，其他配角同樣非常搶鏡，劇中演員嘅表現均被大讚，當中包括飾演患有驚恐症兼慘被的士司機性侵病人程可欣嘅郭柏妍（Rosita）。

最近劇情就講到郭柏妍飾演嘅程可欣因媽媽患上沙士後離世，對傳染病有恐懼，不過經過副顧問醫生Vincent（陳豪飾）嘅開導，佢成功慢慢克服兼戀上對方。程可欣仲好主動咁邀請Vincent去睇演唱會，不過Vincent拒絕，原因係醫生唔會喺醫院外同病人約會。之後，程可欣喺落大雨搭的士時，被的士司機性侵，反抗時受傷送院。其後更接受Vincent嘅重建胸腔手術，手術成功後逐漸康復。Vincent喺鼓勵佢時，除咗氹佢開心之外，仲約佢睇演唱會，為二人埋下感情線。

首套戲份較重劇集

如果計拍攝時間，而唔係播出時間嘅話，《白色強人II》就係郭柏妍首套戲份較重嘅劇集，所以呢套都可以話係佢嘅「處女作」。唔少網民睇過佢嘅演出後，都紛紛留言大讚佢有樣有演技，例如「演得非常好 加油努力」、「演得好好，非常喜歡妳嘅演出」、「真心做得好」、「其實妳有潛質上位，努力」、「顏值擔當，女主角級」、「好清純可愛」、「好靚女，努力」、「第一次睇你演戲 做得好好」、「完全認不出你是靚女郭柏姸！簡直滄海明珠！你演得很像怕被感染的女子！超正！」、「你演得超好，平時見你做主持跳跳紮咁，這個角色都好適合你演，但角色背景有點慘，我到時投你飛躍進步女藝員一票」及「你很漂亮，笑起來很甜美，很可愛......在白色強人2中，的演出做得很自然，也拍攝得妳很靚，很上鏡」等等。

曾參選港姐

現年24歲嘅郭柏妍，於2020年參選香港小姐，憑樣子甜美及大方得體成為大熱，獲得季軍後入行，出道唔夠兩年嘅佢率先跑出，比同屆港姐冠軍謝嘉怡及亞軍陳楨怡機會更多，除咗早前播出嘅《青春不要臉》、《雙生陌生人》及熱播中嘅《白色強人II》之外，佢仲有份參演《旁觀者》、《破毒強人》、《下流上車族》及《美麗戰場》，上位在望！

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