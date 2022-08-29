白色強人II｜大結局張曦雯主動向郭晉安求婚 馬國明唐詩詠關係終有定案？

《白色強人2》大結局第26-30集劇情：《白色強人II》將於今周踏入結局周，上周劇情講到女病人程可欣（郭柏妍飾）遭性侵昏迷入院，Vincent（陳豪飾）幫佢做手術再次救返佢；涉案的士色魔亦撞車昏迷，被轉送至明成北。而YT（郭晉安飾）因手術途中突然睇唔到嘢，經唐明（馬國明飾）及Vincent檢查後發現大腦有腫瘤，位置仲壓住視覺神經，本應要馬上接受手術，但YT拒絕，希望待財委會通過草案先做手術。未知，今周劇情發展如何？即睇26-30集劇透！

《白色強人2》第26集劇情（29/8）

的士色魔腦出血被轉送至明成北，YT為佢做手術，唐明和Vincent觀察手術情況，一直懷疑YT對自己有所隱瞞嘅呂靄寧（張曦雯飾）就聽到三人嘅對話再次感到不妥。而YT喺草案擺上財委會前仍未與周司長取得財政預算共識，葉晴（胡定欣飾）就向張庭（劉温馨飾）提出建議，讓其電視台TNN可獲續牌籌碼。靄寧突然收到YT電話，趕往見佢，張庭亦臨時抽起草案報道……

《白色強人2》第27集劇情（30/8）

唐明喺明成北直播期間，醫發局主席Martin（張達倫飾）突到場施壓，即使靄寧已稱直播取得YT同意，但Martin仍威脅要解除唐明、葉晴、靄寧合約，而蘇怡（唐詩詠飾）、余湛琛（蔣志光飾）表示會與三人共同進退；Vincent則於立法會努力爭取發言時間，郭晉安亦趕往立法會……一名八歲男童於停車場墮下致胸骨碎裂大量內出血，手術難度高，心胸肺科就只有唐明可應付，不過，唐明封刀令仍未解除；同一時間，明成北秘密接收一名歐洲對沖基金創辦人，Martin亦要求由YT親自操刀，令靄寧相當擔心。

《白色強人2》第28集劇情（31/8）

YT向Martin提出為歐洲對沖基金創辦人開腦手術作主刀嘅條件，而香港股市受創辦人病情消息拖累，呢場手術正與香港經濟連成一線。蘇怡決定遠赴英國，靄寧得悉後百感交集，而蘇怡亦決定告知唐明。YT、唐明、葉晴於2020年將出席世界衛生保健組織研討會，就藥物普及議題為病人爭取權益，唐明向葉晴提出一事……

《白色強人2》第29集劇情（1/9）

YT、唐明與葉晴於世衛研討會宣揚草案理念和精神，贏得各代表掌聲，但仍得唔到藥商認可，當唐明、葉晴灰心之際，YT仍相信有奇蹟；Vincent、靄寧及張庭逐一聯絡罕見病患者，透過兩地視像連線現身說法……蘇怡亦鼓起勇氣致電唐明告知新去向，二人隔着電話送上祝福……西營盤商廈電梯急墮意外，Vincent、靄寧出勤，靄寧更在電梯內分秒必爭搶救患者。

白色強人2第30集大結局劇情（2/9）

唐明、葉晴、靄寧商討開腦手術，並由靄寧負責主刀，佢對於清除腦內全部腫瘤方案意志堅定；靄寧與YT討論手術期間，突然拿出結婚戒指要求YT為佢戴上。唐明回到家中見到蘇怡留下一張張便條貼，既窩心又傷感……葉晴於靄寧開始手術時陪同在側給予支持，但一方面又擔心手術風險……唐明和葉晴出席立法會等待一眾議員為草案財政預算表決；而半年後，葉晴以草案召集人身分接受張庭訪問，訴說對醫改嘅理念……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載