白色強人II | 救收視第一擊 醫療劇仲係咪收視保證？

今年上半年TVB收視可以話係同新冠個案數字有密切關係。早幾個月疫情大爆發，禁夜市堂食又冇得去戲院去睇演唱會，人人喺屋企睇電視，TVB收視迎來小陽春，加上當時播嘅《家族榮耀》都係TVB觀眾向來幾buy嘅富豪爭產劇，平均收視近25點，甚有當年之勢。但係之後防疫措施漸漸放寬，市民多返娛樂選擇，大台劇亦開始告急，5月嘅《雙生陌生人》更加成為開台以來嘅最低收劇集，平均得13.5點。

或者因為低迷之風不可長，一度被視為「台慶劇」級數嘅《白色強人II》安排喺7月出街，可能都係有關方面希望趁暑假檔期搶灘。而且8月尾ViuTV將會推出有姜濤、陳卓賢、呂爵安三大人氣「鏡仔」嘅劇集《季前賽》，撞正係《白》結局周，即使兩個台各有捧場客難以互搶，但係條數都唔好被比下去。

《白色強人》3年前出街時成績唔錯，跨平台收近30點成為年度亞軍。不過要留意，向來被認為收視有保證嘅醫療劇，上年《星空下的仁醫》已經打破呢個定律唔夠20點；再睇返2019年TVB劇收視三甲另外2套︰《金宵大廈》同埋《鐵探》 － 《金宵大廈》嘅續集《金宵大廈2》早前推出時收視麻麻，暫列今年中游位置；同《鐵探》一樣有惠英紅助陣嘅《刑偵日記》直情成為年度包尾。《白色強人II》加入胡定欣，而近期疫情又有所回溫，到底會係咩成績？

▼即睇頭5集劇情！

第一集(07/25)

明成北醫院院長楊逸滔在立法會提出《全面開放藥物名冊草案》，更請來結節性硬化症病人趙宛蘭現身說法，腫瘤科專家葉晴卻大力反對草案，宛蘭突然昏倒。醫生李文信遇上交通意外，與小巴司機同被送往明成北，呂靄寧醫生強邀前男友文信當手術副刀。逸滔為宛蘭清除腦積血期間，她的肺腫瘤突然爆裂出血，葉晴請纓幫忙，逸滔猶豫應否由副院長唐明、葉晴進行聯合手術……另一邊廂，靄寧、文信嘗試替小巴司機取出頸椎碎骨並修補動脈……

第二集(07/26)

逸滔安排宛蘭出席立法會後風波不斷，醫發局主席溫銘章力勸逸滔暫緩草案。唐明與蘇怡復合後，焦急想跟蘇怡復婚，但蘇怡堅持要待閨密平安回來才會再披嫁衣。文信加盟明成北團隊，隨即在急症室大展身手，靄寧私下卻感不安。葉晴主動找逸滔，稱七名聯網總監都反對草案，逸滔氣結之際，宛蘭命危，葉晴冒雨尋找其女兒，希望她趕及看望母親……TNN新聞部總監張庭藉宛蘭之女向逸滔追究責任，葉晴找上唐明，自言可助逸滔度過難關……

第三集(07/27)

葉晴以為能用逸滔的前途逼唐明就範，唐明斷然拒絕葉晴的條件。逸滔質問張庭為何多番針對他，更表明就算下馬，也絕不讓葉晴接手罕見病藥物事宜。葉晴跟衛生局局長莊浩彬見面，同時為宛蘭之女方敏爭取特效藥。蘇怡接收懷疑食物中毒的男孩持續不適，手術中途突然體溫飆升，唐明正陪同逸滔出席紀律聆訊，蘇怡即向文信求救……聆訊期間，唐明為逸滔作證。銘章將聆訊結果通知逸滔，同時宣佈葉晴將入主明成北。

第四集(07/28)

逸滔質問銘章何以背棄他，銘章反勸逸滔要學懂審時度勢，唐明、蘇怡等人預料明成北即將變天。一名胸口中刀的男子入院命危，卻拒絕接受手術，一直在病房與唐明擾攘；唐明知悉真相，決心要救活男子。患腦瘤的小提琴家胡子翹演出期間身體不適，葉晴知道只有逸滔有解救子翹的本領。葉晴到明成北履新首天，唐明動議一眾顧問醫生進行表決，沒料到率先贊成葉晴入主的竟是逸滔……葉晴旋即安排子翹轉院明成北，目的想逸滔親自為她動手術……

第五集(07/29)

蘇怡從婦科醫生接過報告，喜形於色。葉晴決定由靄寧負責替子翹切除腦瘤，靄寧忐忑。逸滔與浩彬及銘章見面，提出為子翹進手術室的條件。葉晴向唐明直言逸滔的草案痴人說夢，她則另有盤算。逸滔突然接替靄寧當主刀為子翹施手術，靄寧放下心頭大石。手術期間，逸滔與葉晴為清除腦瘤與保留拉琴能力之間爭持不下。蘇怡發現某龐貝氏症患者病情惡化，其母哭訴無法負擔昂貴藥費，蘇怡大感無力。葉晴、蘇怡駛經市區街道，發現有人墮樓……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載