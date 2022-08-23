白色強人II｜譚永浩眼神笑容勁恐怖 無差別斬傷途人 睇到網民心都寒

TVB劇集《白色強人II》正在熱播中，劇集陣容鼎盛，除咗有五大視帝視后及實力派演員之外，其他配角同樣非常搶鏡，劇中演員嘅表現均被大讚，當中包括飾演精神病人李曉嘅譚永浩（Jarryd），噚晚（22日）嗰集佢喺行人隧道用刀無差別斬傷途人，更傷及Yan（張曦雯飾），其眼神及笑容相當恐怖，睇到觀眾心都寒埋呀！。

喺噚晚嗰集，劇情除咗繼續集中喺YT（郭晉安飾）及葉晴（胡定欣飾）草案紛爭之外，譚永浩飾演嘅精神病人李曉原本好安靜咁坐喺行人隧道睇書，不過就被保安多次勸喻離開，期間仲有話佢「喂，你煩唔煩呀？你係咪有病呀？」，受到刺激嘅佢一秒變臉，並喺袋度拎出生果刀，無差別咁斬傷途人，更傷及Yan及差啲連葉晴都被佢所傷，好彩及時有人阻止並將佢制服。

網民大讚演技

而譚永浩亦有喺社交網站出PO，寫上：「第一次演呢種心理有問題嘅角色。 李曉嘅事件，係真人真事改編。 導演對我嘅演繹調教得相當仔細，每一個眼神，每一個笑容。亦有叫我加少少Joker嘅元素落去。我哋有再三睇playback，直到我哋都覺得係鏡頭面前呈現到果份恐懼感。 我好多謝導演嘅信任，俾好大空間我去發揮，又係適當嘅時候拉返住我。 多謝監製俾我去演繹李曉。」譚永浩喺播出嘅短短幾分鐘，由起初若無其事，去到眼神笑容突然變得恐怖，唔少網民都話佢拿捏得好好，睇到心都寒埋，留言話：「做得真係好好」、「演得好，眼神令人心寒」、「加油，演得好出色」、「岩岩睇到電視 您演技真係大踴躍 加油啊」及「​​我當時在現場都感受到你演技，帶動了整個逼真場面，非常讚嘆，期待再看你更多演出。」等等。

現年34歲嘅譚永浩，喺中學時期就被星探發掘，2004年參與《赤沙印記@四葉草.2》拍攝，2010年參加《英皇新秀歌唱大賽》，並奪得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」，去到2012年報讀TVB第26期藝員訓練班，翌年便正式加入無綫。多年嚟Jarryd參與唔少劇集及綜藝節目拍攝，例如《愛·回家》、《是咁的，法官閣下》、《張保仔》、《激優一族》、《Y Angle》及《流行都市》等等，不過可惜事業都係發展平平，入行初期更試過戶口淨返38蚊。雖然演藝事業過程唔係一帆風順，不過佢熱愛演戲，再加上得到家人嘅支持，所以佢繼續堅持落去，並好希望可以盡快有能力去擔起頭家，令媽媽可以唔使工作，好好休息。

同杜以辰感情穩定

至於感情方面，譚永浩喺2019年因音樂劇《我們的青春日誌》，並與網絡女神杜以辰認識及相戀，現時二人感情穩定，仲不時喺社交網站上載甜蜜合照放閃，真係羨煞旁人呀！

譚永浩 & 杜以辰

譚永浩IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載