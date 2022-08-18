白色強人II | 「頭皮」吳卓衡三度扮女人勁靚 試過為一場戲3星期減16磅

TVB劇《白色強人II》尋晚（星期三）嗰集嘅單元，劇中角色歐子穎心臟不適入院，唐詩詠、張曦雯等醫生了解過後得知，子穎係性別認知障礙者，因此服食雌激素令自己更有女性特質。飾演歐子穎嘅吳卓衡，女裝造型打扮十分「靚女」，加上演出角色複雜情緒，備受網民正評。

喂，佢係吳卓衡，唔係吳卓羲呀！

努力操肌拍戲

24歲嘅吳卓衡原來已經入行5年。中學時期吳卓衡已經被發掘拍平面廣告同微電影，仲被相中拍劉德華監製及主演嘅《熱血合唱團》。拍完《熱》之後半年，吳卓衡簽約加入邵氏兄弟，然後就有機會喺《愛．回家之開心速遞》飾演金城安（周嘉洛飾）同學「頭皮」，廣為觀眾認識。平時「頭皮」多數喺群戲先出場，前年有一集以「頭皮」做主角，仲要有出浴戲，吳卓衡為咗呢場一分鐘都冇嘅戲，用咗3個禮拜時間，減咗16磅！方法係戒澱粉同走油鹽糖，只係食雞肉同菜，每日做3－4個鐘頭運動，拍出浴戲之前一日半唔飲水，結果見到明顯線條，但係搞到營養不良兼甩頭髮。

屋企係醫生世家

今次唔係吳卓衡第一次扮女人，佢之前拍《法證先鋒IV》已經飾演扮女人教唆網友殺人嘅青年，當然劇情成日暴走嘅《愛．回家》都一定有「島大」學生扮女人嘅戲份。

吳卓衡自細就想做演員，偏偏屋企係醫學世家，爸爸係急症室醫生，媽媽本來係護士，後來開醫療公司做老闆；就連外公外婆都係中醫，所以吳卓衡一早就揀咗讀商科，而唔係醫科生必修嘅理科。全家都係醫生護士，做演員實有反對，好在吳爸爸即使唔支持都俾吳卓衡試一試。

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