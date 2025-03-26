白雪公主創IMDb 1.7分最低紀錄　首周票房未達1億難填2.5億製作費

迪士尼真人版電影《白雪公主》(Snow White)，自一開始製作就飽受爭議，尤其是選用拉丁裔的麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)飾演白雪公主，與擔任皇后的Gal Gadot形成鮮明對比。原本希望淡化爭議的選角，卻引發了更大反響。《白雪公主》在IMDb評分一路下滑，由一開始的2.3分，到最新分數跌至1.7分，創下這個影評網站最低紀錄，同時亦成為北美票房最差的真人版電影。

IMDb分數甚至低於《七龍硃︰全新進化》

隨著《白雪公主》上映，許多觀眾和影評人紛紛到IMDb給予負評，導致IMDb在電影首映後，隱藏評分功能，而當評分重新開放時，《白雪公主》的分數迅速滑落，甚至低於《七龍硃︰全新進化》(Dragonball Evolution)這部被認為經典失敗的電影(2.5分)。現在《白雪公主》1.7分，顯示出觀眾對這部電影徹底失望。