白雪公主創IMDb 1.7分最低紀錄　首周票房未達1億難填2.5億製作費

迪士尼真人版電影《白雪公主》(Snow White)，自一開始製作就飽受爭議，尤其是選用拉丁裔的麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)飾演白雪公主，與擔任皇后的Gal Gadot形成鮮明對比。原本希望淡化爭議的選角，卻引發了更大反響。《白雪公主》在IMDb評分一路下滑，由一開始的2.3分，到最新分數跌至1.7分，創下這個影評網站最低紀錄，同時亦成為北美票房最差的真人版電影。
IMDb分數甚至低於《七龍硃︰全新進化》
隨著《白雪公主》上映，許多觀眾和影評人紛紛到IMDb給予負評，導致IMDb在電影首映後，隱藏評分功能，而當評分重新開放時，《白雪公主》的分數迅速滑落，甚至低於《七龍硃︰全新進化》(Dragonball Evolution)這部被認為經典失敗的電影(2.5分)。現在《白雪公主》1.7分，顯示出觀眾對這部電影徹底失望。
影評人：內容空洞而且缺乏深度
有影評人指出，新版《白雪公主》內容空洞而且缺乏深度，許多觀眾認為電影脫離原作精髓。麗素莎嘉娜在訪談中稱，新版本將不再依賴王子拯救，此話尤其引發爭議。曾為1937年版《白雪公主》導演David Hand之子David Hand Jr,，則批評新版本的改編方式，對迪士尼創始人非常不尊重。
票房方面，《白雪公主》在全球首周末僅錄得8,700萬美元，與其2.5億美元製作成本相比，明顯遠遠不夠。北美地區的票房也只達4,300萬美元，創下歷史最低紀錄。海外首周表現同樣不佳，僅錄得4,430萬美元，使得全球票房未達1億美元。