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娛樂
2025-04-08 10:00:00

白雪公主｜麗素莎嘉娜爭議不斷　仍獲時尚界奧斯卡Met Gala邀請出席活動

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白雪公主｜麗素莎嘉娜爭議不斷　仍獲時尚界奧斯卡Met Gala邀請出席活動

白雪公主｜麗素莎嘉娜爭議不斷　仍獲時尚界奧斯卡Met Gala邀請出席活動

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爭議不斷的迪士尼真人版電影《白雪公主》(Snow White)，其女主角麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)，近日獲邀出席有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala。據美媒報道，盡管麗素莎嘉娜被各種不利新聞影響，但無阻Met Gala大會對其產生濃厚興趣，特別邀請她參加今年的活動。

被邀請出席活動代表在時尚圈子充滿話題度

始於1948年的Met Gala，本是紐約上流社會的慈善籌款活動，每年5月的第一個星期一舉行，每屆都有特定主題，並要求參與者穿上大會建議的主題服裝，而且每年均會邀請世界各地知名明星參加，因此是潮流人和藝人的人氣探熱針，被邀請出席活動，代表在時尚圈子充滿話題度。

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麗素莎嘉娜5月要到英國排練音樂劇，未知能否出席Met Gala的活動。 當迪士尼宣布由麗素莎嘉娜演真人版電影《白雪公主》後就爭議不斷。 Met Gala對麗素莎嘉娜非常有興趣，特別邀請她參與今年活動。 《白雪公主》票房慘淡，有人歸究麗素莎嘉娜的言論。

據報道，麗素莎嘉娜不太可能出席該活動，因為她正計劃於5月前往倫敦，參加音樂劇《貝隆夫人》(Evita)的排練，除非她特別向劇組請假。此前，麗素莎嘉娜曾在多個訪問中，對《白雪公主》的故事，發表不少貶損的言論，例如稱「《白雪公主》是一部過時的作品」、「王子就像是白雪公主的跟蹤狂，引發不少原著fans的不滿，引來抵制浪潮。

此外，上月20日正式上映的《白雪公主》，票房非常慘淡，用了2.4億美元製作費開拍，目前全球票房僅收1.68億美元。

麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler) 麗素莎嘉娜 Rachel Zegler (IG@rachelzegler)

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