白雪公主｜麗素莎嘉娜爭議不斷　仍獲時尚界奧斯卡Met Gala邀請出席活動

爭議不斷的迪士尼真人版電影《白雪公主》(Snow White)，其女主角麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)，近日獲邀出席有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala。據美媒報道，盡管麗素莎嘉娜被各種不利新聞影響，但無阻Met Gala大會對其產生濃厚興趣，特別邀請她參加今年的活動。

被邀請出席活動代表在時尚圈子充滿話題度

始於1948年的Met Gala，本是紐約上流社會的慈善籌款活動，每年5月的第一個星期一舉行，每屆都有特定主題，並要求參與者穿上大會建議的主題服裝，而且每年均會邀請世界各地知名明星參加，因此是潮流人和藝人的人氣探熱針，被邀請出席活動，代表在時尚圈子充滿話題度。