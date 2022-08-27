白雲大晒35E「導彈」 賀IG粉絲達10萬。

白雲性感形象深入民心，多年來經常在社交網毫不吝嗇大晒驕人身材。為慶祝IG粉絲人數達10萬，白雲今日（27日）在社交網派福利，貼出多張性感浴照答謝粉絲支持，她寫道：「Thanks all for my first 100K fans.（多謝我的十萬名粉絲。）我想找的人就是你們，不喜歡我的人我從不討好，連話也不會多說一句。世界那麼大，有一班志同道合的朋友、有一班就愛我是我的人，非常美妙。」她續說：「I love waking up in the morning and not knowing what’s going to happen , or who I’m going to meet, where I’m going to wind up . Life just once , spend it well .Do what makes you great ! （我喜歡早上醒來，不知道會發生什麼事，或者會遇見誰、結尾是怎樣。生命只得一次，好好度過，做令你開心的事吧！）」

相中見她穿上一件棗紅色超低胸露背泳衣，並在浴缸中擺出多個誘人甫士，大晒35E 「導彈」，相當養眼，冧暈不少網民，並紛紛留言大讚：「出浴美人」、「乜解救你愈來愈正」，白雲則回應表示：「你們的愛呀」。