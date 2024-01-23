百分百感覺2024｜Ivy So替吳肇軒洗脫胸襲嫌疑 舊版「許樂」方力申讚激情戲厲害

假灣仔演藝學院舉行的《百分百感覺2024》，前晚一場謝幕時發生小插曲，當吳肇軒談到Locker胸肌時，伸出其右手一刻疑似拍落Ivy So胸前，此時女方立即推開吳肇軒，並退後一步用雙手護胸，之後即笑着打了對方手臂，現場蘇蝦立即起哄，吳肇軒見狀亦立即跪地道歉，現場觀眾一度以為女神慘遭胸襲。

查實，吳肇軒的右手當時未有獨碰到Ivy，從現場影片翻看，男方的手亦沒有拍到Ivy，雖然Ivy亦有轉貼影片還講笑寫「有證有據㗎！」，不過免得愈描愈黑，Ivy So昨晚在限時動態表示：「想澄清返…story都講咗其實真係冇掂到。」更大讚吳肇軒為人gentleman，叫大家勿再惹起誤會；吳肇軒亦立即轉貼，除多謝Ivy之外，亦希望大家高抬貴手。

至於《百分百感覺2024》官方IG出Po指元祖級「許樂」方力申前日亦有捧場，他對一眾演出表現有讚無彈，並指：「琴晚欣賞完舞台劇版本，真心佩服。唔好話我20年前喇，就算今時今日，我都做唔到你哋台上面嗰啲激情戲，利害利害，後生可畏！」今次除了兩位男主角分別剝衫半裸演出外，扮演吳肇軒SP的胡偉寶更性感上陣，僅穿內衣以大尺度演出床戲。