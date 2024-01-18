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娛樂
2024-01-18 13:34:20

百分百感覺2024｜Ivy So@COLLAR獻幕前初吻予林家熙 吳肇軒除剩底褲床上激戰(有片)

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Ivy So@COLLAR、林家熙、吳肇軒和顏卓靈合演舞台劇《百分百覺2024》。

Ivy So@COLLAR、林家熙、吳肇軒和顏卓靈合演舞台劇《百分百覺2024》。

Ivy So(蘇雅琳)、林家熙(Locker)、吳肇軒和顏卓靈(Cherry)合演，改編自香港經典愛情漫畫《百分百感覺》(Feel 100%)的舞台劇《百分百覺2024》，昨晚(17日)在演藝學院首演。早前採排受傷的Cherry撐著拐杖負傷上陣，要應付簡單舞步；首次演舞台劇的Ivy So則獻出幕前初吻予Locker；兩位男主角則為肉搏床戲狂操肌，Locker大騷結實胸肌，吳肇軒更是除剩底褲與另一女演員胡偉寶拍床戲，挑戰演舞台劇的最大尺度。

顏卓靈撑拐杖演出舞台劇 《百分百感覺2024》。

顏卓靈撑拐杖演出舞台劇 《百分百感覺2024》。

顏卓靈撑拐杖上陣有遺憾

《百分百感覺2024》原定於上周六(13日)公演， Cherry因採排導致左腳韌帶和半月板撕裂，延至昨晚首演。全程撐著拐杖的她受訪時表示，初受傷時一直發炎腫脹，幸好情況漸好轉，由於她演的Jackie跳舞很厲害，想盡量呈現這元素，故尾段也有簡單的跳舞情節。問到完騷後可有隱隱作痛？她表示，膝蓋在綵排後也有點痛，故換了支撐力更佳的護膝，為免影響集中力，她演出時亦沒有服用止痛藥，「通常做騷時腎上腺會好高，通常返屋企先感覺到。」她坦言情節因受傷而修改，「本身我有些場景會上落樓梯，原本要揹著Locker衝上樓上，有點遺憾，呈現不了。」她表示會密切留意傷勢，跟劇組溝通，「我仲有更強勁的腳套，用鐵撐著，好似Iron Man咁。」

Ivy so在舞台劇《百分百覺2024》獻演藝生涯中的初吻。(劇照) Ivy so在舞台劇《百分百覺2024》演文青女神Cherie。(劇照)

Ivy So叫Locker珍惜每一吻

Ivy So首次演舞台劇並奉上幕前演出的初吻，她笑言，「我演藝生涯的第一個吻，給了……」Locker搶白說：「一位很好的演員。」兩人的一吻，惹來觀眾起哄，有男觀眾揚言要寄刀片給Locker，他笑言，「我會轉寄給Ivy So。」問Ivy在眾目睽睽下獻吻可會特別緊張？的感覺，她表示，「其實之前收電視劇劇本都有咀戲，最後改成錫面，但這次收到劇本後，跟導演討論了兩分鐘，都決定要吻這部電影，突然有一天彩排就吻了，比我想像中沒甚麼，都是為想要的效果好一點。」她說笑指剩下8場，叫Locker好好珍惜，嚇得Locker連忙答道，「唔敢唔敢！」Ivy認真表示，Locker是好演員，排練時給予不少寶貴意見。

吳肇軒自爆拒絕Ivy So獻吻

兩位男主角各有床戲，Locker更獲兩位女主角獻吻，雖然艷福不淺，但他與吳肇軒事前要下苦功操肌，他續稱，「有個半月時間要戒口，基本上我們每天早上排戲，排完戲每晚都去健身，做到9點幾才返屋企，每天每個食白烚雞和菜，還有雞蛋，好健康。」至於脫淨底褲在床上激戰的吳肇軒就大爆，本來安排他與Ivy So有咀戲，但被他一秒拒絕，「我拍 《Food Buddies》的刀片都未收完，唔好再搞了。」及後他認真表示，今次是演舞台劇最袒露的一次，至於可會進一步挑戰全裸？他坦言要看劇本再考慮。

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