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娛樂
2024-07-08 22:55:00

百大受歡迎主播變歌手 范明熙首次拍MV帶私伙道具

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浴缸放入燈飾作配襯，效果非常唯美，又帶給私伙狗狗拍攝。

樂壇新人范明熙(Vevila，小V)首支派台歌《隨便放閃》正式面世，新歌MV亦同步推出，歌曲由張佳添為她度身訂造，並為其作曲、編曲及監製。小V 說：「《隨便放閃》係形容我嘅日常生活，例如一起床就要玩手機，喜歡化妝扮靚，影相同post 靚相放閃。」

MV中，小V帶著愛犬一起參演，跟小狗互動的畫面，亦拍攝得很溫馨和美麗。小V指：「MV拍攝過程有一幕我的寶貝小狗忽然跳起，當刻我有點驚訝，剛好這一幕被導演拍下，覺得幾自然又得意，所以就成為了MV一部分。」

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為嘗試不同造型，小V把頭髮剪短。

V從小非常喜歡唱歌，回想她入行前曾做過不同工作，如快餐店、茶餐廳、糖水舖、居酒屋樓面、派傳單等。直至數年前在知名平台直播唱歌，甜美歌聲早已讓她累積眾大量fans，更成為平台台灣百大主播。而歌曲MV中的一些道具，對她來說非常具意義：「我的fans在我生日時送我的一些小禮物，我也有拿進去MV中拍下來，這是一種紀念，多非常感激他們陪伴了我這麼多年。」

V亦因直播而被經理人發掘，獲安排向張佳添、韋綺珊、張崇德等學唱歌，向星級排舞師Sunny Wong學跳舞，及向謝君豪學演戲等，直至現在終於圓夢成為歌手，推出首支個人單曲。而吳大強、張佳添、韋綺珊、漢洋73日更親身支持小V的新歌發布會，更一致稱讚小V除了樣貌出眾外，唱功亦非常了得，可以說是「行走CD」。

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為配合歌名《隨便放閃》，拍攝團隊靈機一觸，讓小V於大浴缸中自拍。

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為嘗試不同造型，小V把頭髮剪短。

范明熙
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