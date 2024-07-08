百大受歡迎主播變歌手 范明熙首次拍MV帶私伙道具

樂壇新人范明熙(Vevila，小V)首支派台歌《隨便放閃》正式面世，新歌MV亦同步推出，歌曲由張佳添為她度身訂造，並為其作曲、編曲及監製。小V 說：「《隨便放閃》係形容我嘅日常生活，例如一起床就要玩手機，喜歡化妝扮靚，影相同post 靚相放閃。」

在MV中，小V帶著愛犬一起參演，跟小狗互動的畫面，亦拍攝得很溫馨和美麗。小V指：「MV拍攝過程有一幕我的寶貝小狗忽然跳起，當刻我有點驚訝，剛好這一幕被導演拍下，覺得幾自然又得意，所以就成為了MV一部分。」