百想藝術大獎︱視帝南宮珉多謝編劇 視后李荷妮生完即拍打戲 黃晸珉 金高銀逆景拍戲成影帝影后

昨日舉行的「第60屆百想藝術大獎」，各大獎項塵埃落定，電視部門由《戀人》的南宮珉、《夜晚開的花》的李荷妮封視帝、視后，電影部門則由《首爾之春》的黃晸珉、《破墓》的金高銀成為影帝、影后。

被稱為「死亡之組」的電視部門最佳男主角得獎人南宮珉，上台領獎時稱：「我來了《百想》頒獎禮多次，都只是來坐坐就離開。今日很高興能夠上來與大家交談。」南宮珉由衷感謝一個人，「我們的編劇，每次收到劇本時，我也會一邊讀一邊感到愉悅和感動。」