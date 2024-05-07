百想藝術大獎︱視帝南宮珉多謝編劇 視后李荷妮生完即拍打戲 黃晸珉 金高銀逆景拍戲成影帝影后

昨日舉行的「第60屆百想藝術大獎」，各大獎項塵埃落定，電視部門由《戀人》的南宮珉、《夜晚開的花》的李荷妮封視帝、視后，電影部門則由《首爾之春》的黃晸珉、《破墓》的金高銀成為影帝、影后。
被稱為「死亡之組」的電視部門最佳男主角得獎人南宮珉，上台領獎時稱：「我來了《百想》頒獎禮多次，都只是來坐坐就離開。今日很高興能夠上來與大家交談。」南宮珉由衷感謝一個人，「我們的編劇，每次收到劇本時，我也會一邊讀一邊感到愉悅和感動。」
李荷妮曾後悔拍打戲
視后李荷妮，直指《夜晚開的花》是她演藝生涯的轉捩點，「生完孩子6個月後，我不得不一邊揮舞著刀，一邊吊著威也飛過屋頂。對任何人來說都是瘋狂的，但我愛上了這個劇本。」她又指，曾想過這輩子不再拍動作片，但她非常開心，因為這齣動作古裝喜劇，令她獲視后獎項。
黃晸珉懷心情冇影響成影帝 影后金高銀努力成為演員
影帝黃晸珉在獲獎時稱，感謝《首爾之春》所有演員和導演，又說：「儘管拍攝時那段時間我心情很糟糕，但還是感謝喜歡這部電影的觀眾，以及我深愛的家人。」首度封后的金高銀：「就我個人而言，過去一年是痛苦和艱難的，但在事業上，都比以往任何時候都快樂，感謝《破墓》所有台前幕後，我會更努力成為一名演員。」