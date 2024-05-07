百想藝術大賞2024得獎名單｜南宮珉擊敗金秀賢奪視帝 《首爾之春》膺最佳電影 《破墓》金高銀封影后

南韓演藝界年度盛事「第60屆百想藝術大賞」今日(7日)在首爾舉行，今屆百想來到最受注目獎項，被稱為「死亡之組」的最佳男主角入圍名單，包括《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《MOVING超異能族》柳承龍、《少年時代》任時完和《運氣好的日子》柳演錫，最終南宮珉擊敗勁敵金秀賢稱帝。至於最佳女主角由《壞媽媽》羅美蘭、《夜晚開的花》李荷妮、《有院子的家》林智妍、《戀人》安俞真和《車貞淑醫生》嚴正花爭奪，結果由李荷妮封后。