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娛樂
2024-05-07 20:33:16

百想藝術大賞2024得獎名單｜南宮珉擊敗金秀賢奪視帝 《首爾之春》膺最佳電影 《破墓》金高銀封影后

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南宮珉擊敗金秀賢封視帝。

南宮珉擊敗金秀賢封視帝。

南韓演藝界年度盛事「第60屆百想藝術大賞」今日(7日)在首爾舉行，今屆百想來到最受注目獎項，被稱為「死亡之組」的最佳男主角入圍名單，包括《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《MOVING超異能族》柳承龍、《少年時代》任時完和《運氣好的日子》柳演錫，最終南宮珉擊敗勁敵金秀賢稱帝。至於最佳女主角由《壞媽媽》羅美蘭、《夜晚開的花》李荷妮、《有院子的家》林智妍、《戀人》安俞真和《車貞淑醫生》嚴正花爭奪，結果由李荷妮封后。

李荷妮憑《夜晚開的花》首奪視后。

李荷妮憑《夜晚開的花》首奪視后。

金高銀憑《破墓》首奪影后。

金高銀憑《破墓》首奪影后。

金高銀首奪影后

32歲的金高銀，出道以來曾奪得多個電視獎項，她在今屆百想藝術大賞憑電影《破墓》入圍最佳女主角，結果驚喜封后，這是她演藝生涯首個影后寶座。

百想藝術大賞得獎名單：

電視部門

最佳電視劇：《戀人》

最佳男主角：南宮珉《戀人》

最佳女主角：李荷妮《夜晚開的花》

最佳男配角：安宰弘《假面女郎》

最佳女配角：廉惠蘭《假面女郎》

最佳男新人：李正河《MOVING超異能族》

最佳女新人：有娜《綁架之日》

最佳導演：韓東旭《惡中之惡》

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最佳劇本：姜草《MOVING超異能族》

電影部門

最佳電影：《首爾之春》

最佳導演：張在現《破墓》

最佳男主角：黃晸珉《首爾之春》

最佳女主角：金高銀《破墓》

最佳男配角：金鐘洙《神鬼海底撈》

最佳女配角：李尚熙《路基完》

最佳男新人：李到晛《破墓》

最佳女新人：金亨瑞《禍亂：地下秩序》

《戀人》獲頒百想最佳電視劇。

《戀人》獲頒百想最佳電視劇。

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